'Nerede konser versem bereketi ile geliyorum' 0:00 / 0:00

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Sanatçı Funda Arar, geçtiğimiz akşam Fişekhane Deniz Konserleri'nde sevenleriyle buluştu. Arar, sahnede "Fişekhane’deki ilk konserim, burası çok yeni bir mekan ve çok keyifli olmuş. Serin İstanbul akşamında şarkılarla ısınacağız." ifadelerini kullandı.

Funda Arar, sevilen şarkılarının yanı sıra pop ve arabesk müziğin unutulmaz eserlerini de seslendirdi. Konsere, "Ne iyi ettiniz de geldiniz. Teşekkür ederim. Bu akşam serin, artık şarkılarla ısınacağız. Gönül isterdi ki yanınıza geleyim ama mümkün değil." sözleriyle başlayan Arar, 'Doldur Yüreğini', 'Yak Gel', 'Üç Günlük', 'Senden Öğrendim' ve 'Alagül' gibi şarkılarıyla başladı.

Ara ara dinleyicilerle sohbet eden Funda Arar, "Son konserlerimde nereye gitsem yağmuru beraberimde getiriyorum. Artık menajerim bile bana takılıyor. 'Hangi bölgenin yağmura ihtiyacı varsa biz gidelim ne kuraklık kalır ne sıkıntı' diye doğru söylüyor sanırım." diyerek, gülümsedi.

Arar, konseri izlemeye gelenler arasında bulunan meslektaşı Kubat'ı sahneye davet ederek birlikte 'Yanıyorum Hele' ve 'Karaağaç' şarkılarını seslendirdi. 'Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk', 'Yemin Ettim', 'Kum Gibi', 'Duyanlara Duymayanlara'da seslendiren Funda Arar, seyircilere unutulmaz bir akşam yaşattı.