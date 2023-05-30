Funda Arar: İşimi seviyorum

'Birlikte Söyleyelim mi?' konser serisine devam eden Funda Arar, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Arar, "Kıyafetinizle bir Amazon kadını gibi görünüyorsunuz" diyen muhabirlere, "Güçlü kadın, Amazon kadını!" sözleriyle yanıt verdi.

"İŞİMİ SEVİYORUM"

Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen konser kapsamında sahneye çıkmadan önce gazetecilerle ettiği sohbette Funda Arar, yaz ayları boyunca Türkiye turnesine devam edeceğini belirtirken "Keyifli bir iş yaptığım için bunlar güzel yorgunluklar oluyor. İşimizi seviyoruz. Bizi dinleyen insanlarla birlikte şarkı söylemek çok keyifli" dedi.

Funda Arar, 'Birlikte Söyleyelim Mi?' konserlerine İzmir, Denizli, Bursa, Gaziantep, Alanya ve Kuşadası ile devam edecek.