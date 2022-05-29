Derya Uluğ ve Funda Arar konserlerini iptal etti 0:00 / 0:00

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Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında sahneye çıkacak olan şarkıcı Melek Mosso, 3 Haziran'da konser verecekti.

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi tarafından yayınlanan açıklamada, belediyenin "halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan" konserler düzenlendiği iddia edilmişti. Açıklamada, Melek Mosso konserinin iptal edilmesi talep edilirken, "Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilmeyecektir." ifadesine yer verilmişti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de akşam saatlerinde Twitter hesabından konserlerin afişini yeniden paylaşmıştı. Mosso’nun konserine burada yer verilmediği görüldü. Uluğ ve Arar’ın konser programı ise değişmemişti.

DERYA ULUĞ VE FUNDA ARAR SAHNEYE ÇIKMIYOR

Mosso'nun konserinin iptalinin ardından festivalin etkinlik programında yer alan Funda Arar ve Derya Uluğ ise sahneye çıkmama kararı aldı. İki şarkıcı da sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Funda Arar, "Çok değerli Ispartalılar, 5 Haziran Pazar akşamı konserde sizlerle beraber olamayacağız. Başka konserlerde buluşmak üzere..." mesajını yayınladı.

Deya Uluğ da paylaşımında, "Bizlerle buluşmayı bekleyen Isparta halkına sevgilerimi yolluyorum. Başka bir zamanda birlikte şarkılar söyleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

SEDA SAYAN SAHNE ALACAK

Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan'ın sahne olacağı öğrenildi. Sayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Isparta Uluslararası Gül Festivali’nde 3 Haziran’da konser vereceğini duyurdu.

MELEK MOSSO'DAN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Melek Mosso, konuyla alakalı Twitter hesabından açıklama yapmıştı. Mosso, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

— Melek Mosso (@MelekMosso) May 26, 2022

Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci, yaşlısı milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz! Ben Isparta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz...

CEM YILMAZ: SUSMA HAKKINI KULLANIYORUM

Gelişmeyle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, şu ifadelere yer verdi: Ahlaklı Konser ! Yeni yeni işler ;) hayırlı işler. Yine ortaçağdan güzel bir orta geldi. Boş kaleye gol atmama ahlakım ile susma hakkımı kullanıyorum. Pass...