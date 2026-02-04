Funda Arar: Rapçi'ler yıllarca ötelendi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Funda Arar ile Kubat, senfonik konser serisiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Funda Arar ile Kubat, Bayhan Müzik organizasyonuyla 7 Şubat’ta Zorlu PSM’de start verecekleri 'Funda Arar & Kubat Senfonik' projelerini Zuhal Müzik’te basına tanıttı. Şef Tuluğ Tırpan yönetimindeki Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde sahneye çıkacak olan ikili, Türk müziğinin sevilen eserlerini senfonik dokunuşlarla yeniden yorumlayacak.

Proje hakkında konuşan Funda Arar; "Bu prova, senfoni orkestrasıyla beraber yapacağımız konserlerin provası. Sinema Senfoni Orkestrası ile beraberiz. Tuluğ Tırpan şefliğinde şahane bir ekip, şahane bir proje. Kubat ile beraber güzel konserler, müzikseverlerin müziğe doyacakları güzel bir konser serisi yapacağız inşallah" dedi.

Kubat ise "Belki 6 - 7 senedir konuştuğumuz mevzu; keşke böyle büyük bir orkestrayla, seçmece bir repertuvar yapıp birlikte sahne alsak dediğimiz konu, şimdi Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşiyor. Bütün ekibe, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tabii Tuluğ hoca çok özel bir adam, şefimiz çok kıymetli. Ben acayip heyecanlıyım, benim için de bir ilk olacak. Hazırlanıyoruz, provalarımız için geldik, repertuvarı biliyoruz. Nasıl çıkacağı bizim için de bir sürpriz ama Tuluğ hoca en güzelini yapmıştır, tüyoları da alıyorum. Altyapıdaki arkadaşlar, bizim orkestramızdan da bazı arkadaşlar var. Harika olduğunu duyduk. Şimdi heyecanlıyız, umarız dinleyiciye de yansır. Tüm Türkiye’yi böyle heyecanlı bir turneyle müziğe boğarız inşallah diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Konserlerin 7 Şubat'ta Zorlu PSM ile başlayacağını belirten Kubat; "Düetlerimiz var; Funda hanımın 'Yak Gel'ini birlikte söyleyeceğiz, benim 'Bugün'ü, Yas'ı birlikte söyleyeceğiz. Finalde ilginç bir finalimiz var, onu da söylemeyelim, müthiş bir şey gerçekten. Konya, Adana, Antalya... Türkiye'yi gezeceğiz. Her yerde organize oluyoruz. Bu harika konseri tüm Türkiye'yi dolaşarak yapmayı planlıyoruz" dedi. YENİ ALBÜM NİSANDA Funda Arar, yeni bir albüm hazırlığı içerisinde olduğu açıkladı. Nisan gibi albümün hazır alacağını söyleyen Arar; "Ben albüme hazırlanıyordum, Kubat biliyor. Aynı zamanda stüdyoda da çalışıyoruz. 9 - 10 tane şarkı olacak. Mart'ın sonu, nisan gibi yetiştirmeye çalışıyoruz. Koca koca bir albüm inşallah geliyor" ifadelerini kullandı. KUBAT'IN TABLO MERAKI Kubat, müzik dışında resime merak sardığını söyledi: Resim var hayatımda, o bir hobi. Güzel rahatlatıyor. En azından başka bir ortama gidiyorum. Yeni teklikler yaptım. Pandemide resme biraz bulaştım. Bu da biraz duyuldu, herkes benden hediye tablo bekliyor, zaman yok. Yeni bir teknik buldum, en hızlı ama en şık tabloyu nasıl yaparız diye onu araştırıyorum. Acayip bir solüsyon buldum. Müthiş, fal gibi tablolar çıkarıyorum! 'Fal Serisi' geliyor arkadaşlar.

"HER TARZ MÜZİĞE AÇIĞIM" Senfonik konserlerde kaliteli müzik yapacaklarını vurgulayan Kubat’a, "Son dönemde yapılan müzikleri nasıl buluyorsunuz? Öncelikle rap dünyasında yapılan müzikleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Her tarz müziğe açık olduğunu ifade eden Kubat; "Her tarz müzik gerekli. Güncel müzik bugün rap olur, yarın başka bir tarz çıkar. Yeni müziği de ben çok seviyorum bu arada, çok açığım ama şimdi bizim yaptığımız, bizim durduğumuz alan çok farklı bir alan. Yani keyfe keder bir kulübe gitsen, 'cıstak cıstak' dediğimiz şey her 5 – 10 yılda bir evrilir, başka bir şey olur. Ama o güncel olan, böyle fast food gibi gerekli; o da güzel, onu da seviyoruz. Hızlı bir şey yiyorsun, o da hayatın bir parçası. Onun kendi arasında da çok kaliteli olanları var, bizde olduğu gibi vasat olanları da var. Açığız ama bizim durduğumuz yer bu devirde hakikaten senfoniyle bir şeyler yapmak. O açıdan söyledim, ayrıştırmak için söylemedim. Kaliteli bir şeyler yapma isteği hem zaman açısından hem de bütçe imkânları açısından bu devirde çok zor. Böyle bir organizasyon yapmak gerçekten zor. O açıdan belki kalitenin altını çizmek istedim. Yoksa hepsine açığız ama bizim yolumuz da belli, değil mi Fundacığım?” şeklinde konuştu.