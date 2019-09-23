Atv ekranlarının sevilen Sen Anlat Karadeniz dizisinin muhteşem ikilisi Yangazlarından Fatih Kaleli karakterine hayat veren Furkan Aksoy Kimdir? Furkan Aksoy hakkında merak edilen tüm sorularınızın cevaplarını sunuyoruz siz değerli okurlarımıza.

FURKAN AKSOY'UN HAYATI

Furkan Aksoy, 16 Nisan 1994 tarihinde Adıyaman’da doğmuştur. 25 yaşında olan genç oyuncu Koç burcudur.Yakışıklı oyuncu 1.77 cm boyunda ve, 75 kilodur.

İstanbul’da yaşayan oyuncu İstanbul Kültür Üniversitesinden mezun olmuştur. Furkan Aksoy, 29 Nisan 2016 tarihinde yayınlanmaya başlayan ve TRT1 de yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında dizisinde rol aldı. Oyunculuk deneyimini ilk kez Sevda Kuşun Kanadında dizisi ile yaşadıFurkan Aksoy. Bu dizinin başrollerini SevtapÖzaltunve Murat Ünalmış paylaşmış ve Furkan Aksoy ise Yaman Demir karekterini canlandırmıştı.Ekranların henüz çok yeni simalarından olan oyuncu Furkan Aksoy son olarak da 2018 yılında Atv ekranlarında sevilerek izlenen Osman Sınav’ın yönetmenliğini yaptığı Sen anlat Karadeniz dizisinin yakışıklılığı ve ikizi Murat’a nazaran biraz daha duygusal ama aklı ile hareket eden karakterlerinden Fatih Kaleli Karakterini canlandırmaktadır.

Sen anlat Karadeniz dizisindeki Fatih Kaleli karakterini daha yakından tanımak için oyuncu Furkan Aksoy şu sözlerle kendini tanıtıyor: “Öyle kanundu kuraldı onu geçeceksin arkadaş.Sanki dünya kuralına mı göre dönüyor, dönmüyor. O Vedat (Mehmet Ali Nuroğlu) iti bize adil mi oynadı, hee oldu, herif şerefsizliğin kitabını yazsın biz öbür yanağımızı da çevirelim hemi, vur diyelim vur, biz salağız ya. Aha da maçtaki gibi, Selçuk 100 tane çelme taksın bir şey yok, ha bizim uşak bir tane vurdu, çelme atana vuracaksın arkadaş. Bazen şuradaki çelme atar, sen döner buradakine vurursun! Senin dalını eğenin ağacını kökünden sökersin. Biz de böyle, işinize gelirse, sonra da kimse aa Fatih ne ettin demesin.”

Furkan Aksoy’un Oynadığı Diziler

2018- 2019 – Sen Anlat Karadeniz (Fatih Kaleli)

2016- 2017 – Sevda Kuşun Kanadında (Yaman Demir)