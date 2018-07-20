Furkan Palalı ile sevgilisi Burcu Kıratlı ilk kez aynı karede!

Burcu Kıratlı ile Furkan Palalı'nın aşk yaşadığı konuşuluyordu. ‘Aşk ve Mavi’ dizisinin başrol oyuncusu Burcu Kıratlı ile sevgilisi Furkan Palalı, ilk kez Bodrum-Türkbükü’ndeki bir otelin iskelesinde görüntülendi