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Furkan Vakfı davası başlıyor

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul’un da aralarında bulunduğu 3 kişinin yargılanmasına bugün Adana'da başlanıyor. Bolu Cezaevi'nde yatan Kuytul, duruşmaya SEGBİS olarak adlandırılan görüntülü ve sesli iletişim tekniğiyle bağlanacak. Duruşma için kadın ve erkekler ayrı olarak güvenlik noktasının karşısında gruplar halinde toplandı, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı

08.11.2018 - 10:44 | Güncelleme: İHA

Adana’da düzenlenen operasyonda tutuklanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul’un da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına bugün Adana'da başlanıyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 45 kişi için yürütülen soruşturma kapsamında Kuytul ile birlikte 2 kişi hakkında çeşitli suçlardan 41’er yıla kadar, 42 şüpheli hakkında ise 21’er yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İHA'nın haberine göre, haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme, özel belgede sahtecilik, dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşları gibi tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme (FETÖ/PDY), yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak (PKK/KCK), mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçlarından iddianame hazırlanan Kuytul ve tutuksuz vakıf yöneticileri G.Y. ve M.Ç'nin Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Kuytul'un Bolu'daki cezaevinden duruşmaya SEGBİS olarak adlandırılan görüntülü ve sesli iletişim tekniğiyle bağlanacağı belirtildi.

Polis duruşla öncesi Bölge Adliye Mahkemesi binası önündeki caddede yol boyunca 1 toma ve 1 akrep aracıyla güvenlik önlemi aldı. Duruşma için kadın ve erkekler ayrı olarak güvenlik noktasının karşısında yaklaşık 300 kişilik gruplar halinde toplandı.

 

 

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