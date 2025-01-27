Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Füsun Demirel'in uçak isyanı: Oğlum uçakta yediği yemekten zehirlendi - Magazin haberleri

        Füsun Demirel: Oğlum uçakta yediği yemekten zehirlendi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar'da 'Gülçiçek' karakterine hayat veren Füsun Demirel, ikiz çocuklarından oğlu Mehmet İlkem'in Pegasus'a ait uçakta yediği yemek nedeniyle zehirlendiğini ve ölümden döndüğünü iddia etti. Pegasus, konuyla ilgili açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Oğlum uçakta yediği yemekten zehirlendi"
        ABONE OL

        Yarı yıl tatilinde ailesiyle birlikte Dubai'ye giden Füsun Demirel, 25 Ocak'ta Türkiye'ye dönmek üzere oğlu Mehmet İlkem Şen'in Pegasus'a ait uçakta yediği yemek nedeniyle zehirlendiğini ileri sürdü.

        Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Füsun Demirel, hava yolu şirketine isyan etti.

        Hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alınan oğlunun hayati tehlikeyi atlattığını söyleyen ünlü oyuncu, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

        "ŞİKÂYETÇİYİM"

        Füsun Demirel'in paylaşımı şu şekilde; "Bugün (25.01.25) sabah 03.20'de Dubai'den kalkan Sabiha Gökçen'e iniş yapan PC741 sefer sayılı uçakta satın alınan tavuklu wrap ile oğlum zehirlendi. Adli vaka olarak rapor tutan hastane olay için şikâyetçi olmamızı önerdi. Olayı savcılığa taşımadan önce sosyal medyadan duyurmak istedim. Kimde Pegasus'a ait uçakta tavuklu sandviç falan yemesin. Bugün çok ciddi bir sağlık sorununu atlatmaya çalışıyoruz. Pegasus, insanlara bozuk tavuklu sandviç yedirecek kadar mı küçüldünüz? Oğlum hayati tehlikeyi atlattı. Sizden şikâyetçiyim."

        REKLAM

        HAVA YOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

        Füsun Demirel'in paylaşımının ardından Pegasus, destek sayfasından şu açıklamayı yaptı; "Merhaba, misafirlerimizin sağlığı ve memnuniyeti her zaman önceliğimizdir. Füsun Hanım’ın değerli geri bildirimi tarafımıza ulaşır ulaşmaz konuyla ilgili hızlı bir aksiyon alınmış, gerekli tüm incelemeler başlatılmıştır.

        Uçuşlarımız sırasında sunulan ikramlarla ilgili en yüksek hijyen standartlarını uygulayan, ikramın sağlıklı ve taze olması için üretim ve servis sürecindeki tüm ölçüm, kontrol ve analizleri bir gıda güvenlik yönetim sistemi içinde titizlikle yürüten tedarikçimiz TURKISH DO & CO ile durum bize ulaşır ulaşmaz derhal paylaşılmıştır. Uçakta sunulan ürünlerden bir şahit numune prosedür gereği daima muhafaza edilmekte olup, bu konu özelinde de şahit numune detaylı analiz için tedarikçimiz tarafından ilgili laboratuvara bu sabah itibarıyla gönderilmiştir. Konuyla ilgili gerekli incelemeler tamamlandığında, Füsun Hanım’a sürece dair bilgilendirme yapılacaktır.

        Amacımız, misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak ve ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmaktır. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi için tüm gelişmeleri titizlikle takip ediyoruz. Füsun Hanım’a ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        Füsun Demirel, daha sonra paylaşımını sildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #füsun demirel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Minibüs berber dükkanına daldı! Feci kazada yaralılar var
        Minibüs berber dükkanına daldı! Feci kazada yaralılar var
        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!
        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Yenidoğan'a benzetildi! Doktorun iddialarına inceleme!
        Yenidoğan'a benzetildi! Doktorun iddialarına inceleme!
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        "Müthiş geri dönüş"
        "Müthiş geri dönüş"
        Kolombiya ve ABD arasındaki kriz çözüldü
        Kolombiya ve ABD arasındaki kriz çözüldü
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        Yollardaki araçlar yaşlanıyor
        Yollardaki araçlar yaşlanıyor
        Bu işte bir yanlışlık var
        Bu işte bir yanlışlık var
        Yeni alışkanlıklar kazanabilmek için bu yöntemleri deneyin!
        Yeni alışkanlıklar kazanabilmek için bu yöntemleri deneyin!