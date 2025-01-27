Yarı yıl tatilinde ailesiyle birlikte Dubai'ye giden Füsun Demirel, 25 Ocak'ta Türkiye'ye dönmek üzere oğlu Mehmet İlkem Şen'in Pegasus'a ait uçakta yediği yemek nedeniyle zehirlendiğini ileri sürdü.

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Füsun Demirel, hava yolu şirketine isyan etti.

Hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alınan oğlunun hayati tehlikeyi atlattığını söyleyen ünlü oyuncu, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

"ŞİKÂYETÇİYİM"

Füsun Demirel'in paylaşımı şu şekilde; "Bugün (25.01.25) sabah 03.20'de Dubai'den kalkan Sabiha Gökçen'e iniş yapan PC741 sefer sayılı uçakta satın alınan tavuklu wrap ile oğlum zehirlendi. Adli vaka olarak rapor tutan hastane olay için şikâyetçi olmamızı önerdi. Olayı savcılığa taşımadan önce sosyal medyadan duyurmak istedim. Kimde Pegasus'a ait uçakta tavuklu sandviç falan yemesin. Bugün çok ciddi bir sağlık sorununu atlatmaya çalışıyoruz. Pegasus, insanlara bozuk tavuklu sandviç yedirecek kadar mı küçüldünüz? Oğlum hayati tehlikeyi atlattı. Sizden şikâyetçiyim."

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HAVA YOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Füsun Demirel'in paylaşımının ardından Pegasus, destek sayfasından şu açıklamayı yaptı; "Merhaba, misafirlerimizin sağlığı ve memnuniyeti her zaman önceliğimizdir. Füsun Hanım’ın değerli geri bildirimi tarafımıza ulaşır ulaşmaz konuyla ilgili hızlı bir aksiyon alınmış, gerekli tüm incelemeler başlatılmıştır.

Uçuşlarımız sırasında sunulan ikramlarla ilgili en yüksek hijyen standartlarını uygulayan, ikramın sağlıklı ve taze olması için üretim ve servis sürecindeki tüm ölçüm, kontrol ve analizleri bir gıda güvenlik yönetim sistemi içinde titizlikle yürüten tedarikçimiz TURKISH DO & CO ile durum bize ulaşır ulaşmaz derhal paylaşılmıştır. Uçakta sunulan ürünlerden bir şahit numune prosedür gereği daima muhafaza edilmekte olup, bu konu özelinde de şahit numune detaylı analiz için tedarikçimiz tarafından ilgili laboratuvara bu sabah itibarıyla gönderilmiştir. Konuyla ilgili gerekli incelemeler tamamlandığında, Füsun Hanım’a sürece dair bilgilendirme yapılacaktır.

Amacımız, misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak ve ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmaktır. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi için tüm gelişmeleri titizlikle takip ediyoruz. Füsun Hanım’a ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."