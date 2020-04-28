Maçların haziran ayı ortasında başlaması öngörülüyor. Büyük bir aksilik olmaz ise bir buçuk ay sonra futbola dönüş sağlanmış olacak. Korona salgınının bir ay sonra etkisini yitireceği varsayılarak planlar yapılmaya başlandı. Futbol Federasyonu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun olur vermesi durumunda maçları oynatıp sezonu bitirmek istiyor. Konuyla ilgili olarak kulüpler yoğun bir çalışma içerisindeler.

Öncelikle sporcu sağlığı dikkate alınarak her türlü hijyen önlemleri alınmaya başlandı. Antrenman tesisleri başta olmak üzere maçların oynanacağı statlar da Sağlık Bakanlığı ve Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun öngördüğü şekilde hazırlanacak.



Türkiye'den önce liglerini başlatacak olan Avrupa ülkelerindeki uygulamalar da baz alınacak. UEFA'nın konuyla ilgili tavsiyesi ise Dünya Sağlık Örgütü'nün vereceği reçete olacak. Ancak her ülkede farklı biçimde seyreden korona salgını ülkelere göre ayrı önlemler alınmasını da zorunlu kılıyor.

FEDERASYON VE KULÜPLERE GÖNDERİLDİ

Türkiye Spor Hekimleri Derneği müsabakaların yeniden başlaması kararı sonrası bir rapor hazırladı. Oldukça detaylı hazırlanan rapor, daha doğrusu uyarıları içeren metin, Futbol Federasyonu ve kulüplere gönderildi. Raporun girişinde salgının sürdüğü ortamda spor organizasyonlarının yapılmasının doğru olmayacağına vurgu yapıldı. Karşılaşmaların kesinlikle seyircisiz oynatılmasının altı çizilen raporda maç öncesi ve maç esnasında uyulması gereken kurallar detaylı bir şekilde anlatıldı.

Öncelikle takımlarda görevli herkesin Kovid-19 testinin yapılması birinci sırada yer alıyor. Tesislerde çalışan aşçıdan güvenlik görevlisine kadar kim varsa test mutlak yapılacak.

Rapora göre maçların başlamasından önce en az 4 haftalık bir hazırlık dönemi öngörülüyor.

Kamp dönemiyle ilgili uyarılar ise şöyle:

- Her sporcu için ayrı su, içecek ve havlu sağlanmalı.

- Sosyal mesafe uygulanmalı.

- Aynı anda birden fazla sporcunun aynı odada sağlık hizmeti alması önlenmeli.

- Sporcular ve teknik heyet gibi takımdaki herkes ayrı odalarda kalmalı.

- Yemekler de mesafeli oturma düzeni sağlanmalı.

- İki ayrı yemek saati oturum planları ve farklı salon ayarlanmalı.

- Yemekler alakart düzende alınmalı.

- Ara öğünlerde odaya servis sağlanmalı.

- Seyahatlerde mesafeli oturma düzeni olmalı.

- Müsabaka öncesi kalınacak otelin dezenfeksiyonu yapılmalı.

- Ulaşım görevlilerinin diğer çalışanlar gibi Kovid-19 testlerinin yanı sıra dış temastan korunmaları sağlanmalı.

- Genel hijyen kurallarına azami özen gösterilmeli.

- Kamplarda sosyal mesafeye dikkat edilmeli.

Spor Hekimleri Derneği'nin raporunda maç esnasındaki uyarılar da dikkat çekici. Öncelikle sporcular, teknik heyet, masör ve malzemeci gibi takımla ilgili herkesten istenenler:

- Tam kan testi, akciğer tomografisi, solunum fonksiyon testi, ekokardiyografi efor testi, holter monitorizasyonu ve federasyon sağlık kurulunun önereceği değerlendirmeler.

- Maç kafilesinde mümkün olan en az sayıda personel bulundurulacak.

- Soyunma odalarında sosyal mesafeye özen gösterilecek.

- Sporcuların, teknik ekip ve çalışanların dış temas almamasına azami gayret gösterilecek.

- Dış ülkeden gelen sporcuların karantina süreleri ihmal edilmeyecek.

- Hakemler de aynen sporcular gibi testlerini yaptıracak.

- Top toplayıcıların olmaması, mümkün değilse onların da testlerinin yapılması.

- Sporcuların sahaya tükürmesi ve sümkürmesi önlenmeli.

- Top saha dışına her çıkışında dezenfektan ile silinmeli.

Sporcuların birbirine temasının risk taşıdığının altını çizen spor hekimlerinin uyarıları sonrası maçlarda ilginç görüntüler izleyeceğimiz kesin. 'Maçlar nasıl oynanacak?' kural kitabından sonra 'korona' kuralları diye bir kılavuz da yayınlanacaktır.