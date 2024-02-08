Futbolda devrim gibi karar: Mavi Kart uygulaması geliyor!

Futbolda hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan ve hakeme yoğun itirazda bulunan oyuncular için çarpıcı bir karar duyurulmak üzere.

İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre; Cuma günü yapılacak duyuru ile futbolda "mavi kart" uygulaması tanıtılacak.

10 DAKİKA SAHA DIŞINDA KALACAK

Bu uygulamaya göre, hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan ve hakeme yoğun itirazda bulunan oyuncular 10 dakika saha dışına alınacak. Bu kuralla ayrıca taktik faullere verilen cezanın da ağırlaştırılması hedefleniyor.

OYUNCU İHRAÇ EDİLECEK

Ayrıca yeni protokole göre bir futbolcu iki mavi kart görmesi halinde bir kırmızı kart görmüş sayılarak oyundan ihraç edilecek.

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Oyuncu birer sarı kart ve mavi kart görmesi halinde de kırmızı kart görmüş sayılacak.