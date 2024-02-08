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        Haberler Spor Futbol Futbolda devrim gibi karar: Mavi Kart uygulaması geliyor! - Futbol Haberleri

        Futbolda devrim gibi karar: Mavi Kart uygulaması geliyor!

        Futbolda hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan ve hakeme yoğun itirazda bulunan oyuncular için çarpıcı bir karar duyurulmak üzere. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 21:21 Güncelleme: 08.02.2024 - 21:21
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        Futbolda devrim gibi karar!
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        Futbolda hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan ve hakeme yoğun itirazda bulunan oyuncular için çarpıcı bir karar duyurulmak üzere.

        İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre; Cuma günü yapılacak duyuru ile futbolda "mavi kart" uygulaması tanıtılacak.

        10 DAKİKA SAHA DIŞINDA KALACAK

        Bu uygulamaya göre, hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan ve hakeme yoğun itirazda bulunan oyuncular 10 dakika saha dışına alınacak. Bu kuralla ayrıca taktik faullere verilen cezanın da ağırlaştırılması hedefleniyor.

        OYUNCU İHRAÇ EDİLECEK

        Ayrıca yeni protokole göre bir futbolcu iki mavi kart görmesi halinde bir kırmızı kart görmüş sayılarak oyundan ihraç edilecek.

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        Oyuncu birer sarı kart ve mavi kart görmesi halinde de kırmızı kart görmüş sayılacak.

        Bu kuralın UEFA Başkanı Ceferin'in yeni protokole karşı olması nedeniyle yazın gerçekleştirilecek EURO 2024 ve önümüzdeki yıl oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde uygulanması beklenmiyor. Bu kuralı ilk olarak Galler Futbol Federasyonu'nun uygulamaya koyması ve zamanla İngiltere'nin de yürürlüğe koyması bekleniyor.

        Öte yandan Telegraph'a göre IFAB, ragbi sporunda da görülen yalnızca kaptanın orta hakemle kararına dair tartışabilmesi konusunda da çalışmalar yaptığını iddia etti.

        Futbolda sarı ve kırmızı kart uygulaması ilk olarak Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 1970 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanmıştı.

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