Türk futbolunda yabancı sınırı son dönemlerin en büyük tartışma konusu olurken, bu sezon ligde formayı kapan genç oyuncuların sayısı büyük dikkat çekti. Galatasaray’da Ozan Kabak’ın Stuttgart’a transfer olmasının ardından Alanyaspor’un genç stoperi Merih Demiral’ın da Sassuolo'ya transferiyle, kulüplerin genç oyunculara olan iştahını kabardı. Kulüplerin özellikle Finansal Fair Play kıskacı altında transferde zorlanması ve ekonomik anlamda zor durumda olması, genç oyunculara forma yüzü gösterdi. Süper Lig ekipleri 2018-2019 futbol sezonunda lig ve Türkiye Kupası’nda 23 yaş altı tam 106 oyuncaya forma şansı tanıdı.
ASLAN YENİ OZAN'LAR PEŞİNDE
Ozan Kabak’ı devre arasında Stuttgart’a 11 milyon Euro bonservis bedeliyle satan Galatasaray, ligde genç oyuncularına en çok şans veren takım oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tam 11 oyuncusuna bu sezon sarı-kırmızılı formayı emanet etti. Galatasaray’ı, bu sezon 10 genç futbolcusunu sahaya süren Bursaspor ile 9 genç ismine forma veren Trabzonspor takip etti.
GENÇLERE EN AZ SÜREYİ SİVASSPOR VE KONYASPOR VERDİ
Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda genç oyunculara en az süreyi ise Konyaspor ve Sivasspor verdi. Konyaspor’da Mücahit Can Akçay (20), Sivasspor’da ise Serkan Sarıkaya (19) forma şansı bulan en genç isimler oldu.
KULÜPLERİN MAAŞ MALİYETİ DE DÜŞTÜ
Genç futbolculara şans veren kulüpler, bir yandan yeni yıldızları futbol piyasasına sürerek gelecek için yatırım yaparken, diğer yandan ise maaş konusunda da avantaj elde etti. Özellikle yüksek ücretli yıldız transferlerinde geri adım atan takımlar, artık gelecek vaadeden futbolcuları kadrosuna katıyor. Ligin ilk yarısında Pepe ve Negredo gibi çok yüksek maaş alan oyuncularıyla yollarını ayıran Beşiktaş, Güven Yalçın ve Dorukhan Toköz'e daha çok şans verirken, ara transfer döneminde de Muhayer Oktay gibi az maliyetli oyunculara yöneldi.
Süper Lig’de forma şansı bulan 23 yaş altı oyuncular:
Oyuncu-Yaş-Oynadıkları maç
M.BAŞAKŞEHİR
Mert Çelik (18) - 1
İrfan Can Kahveci (23) - 22
GALATASARAY
Mustafa Kapı (16) - 1
Ali Yavuz Kol (17) - 2
Yunus Akgün (18) - 9
Recep Gül (18) - 11
Atalay Babacan (18) - 2
Abdussamed Karnuçu (18) - 1
Malik Karaahmet (18) - 1
Gökhan Güney (19) - 3
Celil Yüksel (20) - 5
Emre Taşdemir (23) - 1
İsmail Çipe (23) - 4
E. YENİ MALATYASPOR
Abdulsamet Damlu (19) - 2
Berkan Durdu (20) - 2
Gökhan Akkan (20) - 5
Barış Alıcı (21) - 2
Mustafa Eskihellaç (21) - 10
Ahmed Ildız (22) - 20
Buğra Çağıran (23) - 16
A.KONYASPOR
Mücahit Can Akçay (20) - 4
TRABZONSPOR
Arda Akbulut (17) - 1
Abdülkadir Ömür (19) - 20
Ali Karnapoğlu (19) - 1
Berkay Kara (19) - 2
Murat Cem Akpınar (19) - 3
Hüseyin Türkmen (20) - 12
Yusuf Yazıcı (22) - 18
Semih Karadeniz (22) - 3
Uğurcan Çakır (22) - 11
BEŞİKTAŞ
Erdem Sezgin (18) -1
Güven Yalçın (19) - 9
Utku Yuvakuran (21) - 1
Dorukhan Tokgöz (22) - 8
KASIMPAŞA
Çağtay Kurukalıp (16) - 1
Yılmaz Daler (19) - 2
Uğurcan Yazğılı (19) - 1
Azad Toptik (19) - 2
Ethem Erboğa (19) - 4
Hakan Demr (19) - 10
Hasan Bilal (20) - 5
ANTALYASPOR
Fehmi Koç (15) - 3
Halil İbrahim Sevinç (16) - 1
Batuhan Berkay Dındık (17) - 2
Mustafa İnan (18) - 5
Segen Yatağan (19) - 4
Doğukan Sinik (20) - 20
Harun Alpsoy (21) - 15
Birkan Öksüz (22) - 7
Bahadır Öztürk (23) - 10
SİVASSPOR
Serkan Sarıkaya (19) - 1
A. ALANYASPOR
Merih Demiral (20) - 20
İsmail Ünal (21) - 1
Ozan Tufan (23) - 4
Hasan Ayaroğlu (23) - 8
BURSASPOR
Çağatay Yılmaz (19) - 1
Burak Kapacak (19) - 12
Ramazan Keskin (19) - 6
Ertuğrul Ersoy (21) - 16
Furkan Emre Ünver (21) - 1
Muhammed Şengezer (21) - 5
Umut Meraş (23) - 14
Okan Koçuk (23) - 12
Furkan Soyalp (23) - 9
Onur Atasayar (23) - 1
GÖZTEPE
Serkan Bakan (17) - 1
Eren Bilen (18) - 3
Erol Sepil (19) - 2
Yalçın Kayan (19) - 5
Mahmut Nigiz (20) - 1
Göktuğ Bakırtaş (22) - 4
Samed Kaya (23) - 6
İ. KAYSERİSPOR
Emre Demir (14) - 1
Adem Doğa (17) - 3
Ahmet Kürşat Kılıç (17) - 1
Abdullah Gürbüz (18) - 1
Kazım Çelik (19) - 2
Hakan Çıtak (19) - 3
Bilal Başacıkoğlu (23) - 22
Mert Özyıldırım (23) - 8
FENERBAHÇE
Berke Özer (18) - 1
Muhammet Çakı (18) - 1
Deniz Yılmaz (18) - 1
Mahsun Çağkan (19) - 1
Ferdi Kadıoğlu (19) - 1
Elif Elmas (19) - 20
Oğuz Kağan Güçtekin (19) - 1
ANKARAGÜCÜ
Burak Evren (18) - 3
Mahmut Altınkaya (18) - 1
Ender Aygönen (18) - 2
Kaan Uykur (20) - 3
Altay Bayındır (20) - 7
Kubilay Kanatsızkuş (21) - 11
ÇAYKUR RİZESPOR
Emir Han Topçu (18) - 3
Eren Karadağ (18) - 2
Muhammet Çelik (20) - 1
Gökhan Akkan (23) - 19
B.B. ERZURUMSPOR
Muhammed Polat (19) - 2
Osman Şahin (20) - 4
Muammer Atalay (23) - 1
Taylan Antalyalı (23) - 18
AKHİSARSPOR
Doğukan Nelik (18) - 1
Gökmen Aydoğdu (18) - 1
Ali Kaan Güneren (18) - 1
Göksu Mutlu (19) - 1
Onurcan Güler (23) - 5
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