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Futbolda şike davasının firari şüphelisi Kayseri'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'futbolda şike' sürecini başlattığı gerekçesiyle yargılanan ve polislikten ihraç edilen firari Lokman Yanık, Kayseri'de saklandığı evde yakalandı. Yanık hakkında 103 yıldan 391 yıla kadar hapis cezası isteniyordu

Futbolda şike davasının firari şüphelisi Kayseri'de yakalandı
Şike davasının şüphelisi yakalandı
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DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı verilen ihraç polis memuru Lokman Yanık'ın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesinde bir evde saklanan Lokman Yanık, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Lokman Yanık'ın, 2011 yılında, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu kişilere yönelik 'futbolda şike' soruşturmasını başlatan raporu kaleme aldığı iddia edilmişti. Yanık hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 103 yıldan 391 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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