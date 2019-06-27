Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile İsrail'in doğalgaz arayışı sürerken Türkiye bölgede varlığını iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Türkiye'nin, 'Fatih'ten sonra ikinci petrol arama gemisi olan 'Yavuz', Akdeniz'e ulaştı. Doğu Akdeniz'de ağırlıklı olarak görev yapacak olan 'Yavuz' bölgeye giderken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları tarafından selamlandı.

F-16'LARDAN TACİZE KARŞI ÖNLEM

DHA'daki habere göre Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara, gemiyi olası bir taciz için AIM120 ve AIM9 tipi hava füzelerinin yüklenmesi dikkat çekti. Geçişi yapan Türk pilotlar, o anı, çekilen fotoğraf ile ölümsüzleştirdi. Geminin sondaj çalışmaları Yunan ve Rumları alarma geçirmişti.