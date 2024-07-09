Fuzul Topraktan 1 milyar TL yatırım yaptı

Yakın zamanda Emlak Konut GYO ihalesiyle Başakşehir ve Esenler'de arsa ihalesi kazanan Fuzul Topraktan, 1 milyar TL'lik yatırıma imza attı.

Başakşehir’de ikinci projesini hayata geçirmeye hazırlanan Fuzul Topraktan, yeni projesi Başakşehir Ayazma’nın ise ön talep toplama sürecini başlattığını duyurdu. 20 Temmuz tarihinde ise yatırımcıları için lansman toplantısı düzenleyecek olan şirket, 156 konutluk arsa payını satışa sunacak.

Başakşehir’de yer alan projenin arsa payının ise 1.750.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı açıklandı. Toplam 19 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek Başakşehir Ayazma projesinde yatırımcılar 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleriyle inşa edilecek. 24 aya varan vade sunulan projenin inşaatının ise sözleşme tarihinden itibaren 18 ay sonra başlaması planlanıyor.

Türkiye’de konuta erişimin zorlaştığı bir dönemde yeni bir model geliştirerek bu sorunu aşmak için önemli bir adım attıklarını ifade eden Fuzul Topraktan Genel Müdürü Aydın Özkan, ‘’Fuzul Topraktan olarak, birikimlerini yatırıma dönüştürmek isteyenler ve ev hayali kuranlar için aşamalı olarak önce toprak sahibi, daha sonra da ev sahibi olabilecekleri ‘’Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi‘’ olarak adlandırdığımız modeli hayata geçirdik. Herkesin artık çok iyi bildiği gibi konut fiyatlarını belirleyen en önemli unsur arsadır. Arsa maliyetini ne kadar uygun bütçelendirebilirseniz, yatırımcılar da o kadar kolay konuta erişim imkanı elde eder. Biz de bu sistemle orta ve dar gelirli vatandaşlarımıza, kolaylıkla sahip olabilecekleri ve her geçen gün değer kazandıracak bir yatırım fırsatı sunmak istedik. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerimize olan ilginin de bu konuda doğru yolda olduğumuzun en büyük ispatı olduğunu düşünüyorum. Kurulduğumuz günden bu yana yani yaklaşık 10 ay içerisinde Başakşehir Ayazma’da dahil olmak üzere 5’inci projemizin hayata geçirmiş oluyoruz. Bugüne kadar toplamda 1200 konutun arzını gerçekleştirmiş ve 900 konutun arsa payının satışını sağlamış bulunmaktayız. Kısa zamanda önemli projeler imza atmış olmak bizim için oldukça büyük bir gurur kaynağı. Bu motivasyonla da ilerleyen zamanda tüm Türkiye’de farklı illerde projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Uygun arazileri bulabilmek için de fizibilite çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz’’ dedi.