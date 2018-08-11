Fylkir - Stjarnan rakamlar

Fylkir ve Stjarnan, 12 Ağustos 2018 Pazar günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Fylkir 15 puanla 10. sırada, Stjarnan 28 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Fylkir, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Stjarnan son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 736 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fylkir kazanırsa 4.00, beraberlik çıkarsa 3.60, Stjarnan sahadan galip ayrılırsa 1.50 oranını elde edecekler.

Fylkir son hafta oynanan KR Reykjavik maçında 3-0 yenildi.

Stjarnan ise Vikingur Olafsvik maçında 4-1 kazandı.

Fylkir, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 10 gol yedi.

Stjarnan ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Stjarnan, 14 gol atarken 6 gol yedi.

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