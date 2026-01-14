Habertürk
        G7'den İran protestolarına dair açıklama | Dış Haberler

        G7'den İran protestolarına dair açıklama

        G7 ülkeleri, İran'da devam eden protestolara ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, "İran yetkililerinin İran halkına yönelik acımasız baskısını yoğunlaştırmasına şiddetle karşı çıkıyoruz." ifadelerine yer verdi.

        Giriş: 14.01.2026 - 21:57 Güncelleme: 14.01.2026 - 22:28
        G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, İran'da devam eden protestolara ilişkin ortak açıklamada bulundu.

        Açıklamada, "İran yetkililerinin İran halkına yönelik acımasız baskısını yoğunlaştırmasına şiddetle karşı çıkıyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Ölü ve yaralı sayısına dikkat çekilen açıklamada, protestoculara yönelik şiddet kullanımı kınandı.

        G7 ülkeleri, insan hakları hukukuna karşı ihlallerin devam etmesi durumunda, İran'a yönelik kısıtlayıcı önlemlerin artırılabileceğini vurguladı.

        G7 ülkeleri; ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada'dan oluşuyor.

