G7'den İran protestolarına dair açıklama
G7 ülkeleri, İran'da devam eden protestolara ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, "İran yetkililerinin İran halkına yönelik acımasız baskısını yoğunlaştırmasına şiddetle karşı çıkıyoruz." ifadelerine yer verdi.
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, İran'da devam eden protestolara ilişkin ortak açıklamada bulundu.
Açıklamada, "İran yetkililerinin İran halkına yönelik acımasız baskısını yoğunlaştırmasına şiddetle karşı çıkıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Ölü ve yaralı sayısına dikkat çekilen açıklamada, protestoculara yönelik şiddet kullanımı kınandı.
G7 ülkeleri, insan hakları hukukuna karşı ihlallerin devam etmesi durumunda, İran'a yönelik kısıtlayıcı önlemlerin artırılabileceğini vurguladı.
G7 ülkeleri; ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada'dan oluşuyor.