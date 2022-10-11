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G7 liderleri video konferans yöntemiyle Ukrayna'yı görüşecek

Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, Kanada, İtalya ve Japonya'nın yer aldığı G7 ülkeleri liderleri bugün Ukrayna'yı görüşmek için video konferans yöntemiyle toplanacak

G7 liderleri video konferans yöntemiyle Ukrayna'yı görüşecek
G7 liderleri Ukrayna gündemiyle toplanacak
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HABERTURK.COM / AA

Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, Kanada, İtalya ve Japonya'nın yer aldığı G7 ülkelerinin, bugün video konferans aracılığıyla Ukrayna'yı ele alacağı bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bilgisini paylaştı.

Hebestreit, Scholz’un Zelenskiy’e G7 ülkelerinin Ukrayna ile dayanışma içinde olacağının güvencesini verdiğini aktardı ve G7 ülkelerinin bugün video konferansı yöntemiyle görüşeceğini bildirdi.

Alman hükümetinin Rusya’nın saldırılarını kınadığını belirten Hebestreit, Almanya’nın ek yardımla hasar gören altyapının onarılmasına destek vermek istediğini kaydetti.

BIDEN ZELENSKIY İLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile telefonda yaptığı görüşmede hava savunma sistemleri ele alındı.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından dün yaptığı yazılı açıklamada, Biden ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmenin ana gündem maddesinin hava savunma sistemi olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Şu anda bu, savunma iş birliğimizde 1 numaralı önceliktir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, geçen ay CBS News'e verdiği röportajda, ABD'nin verdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sisteminin (NASAMS) kendilerine ulaştığını söylemişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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