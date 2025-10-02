Habertürk
        Haberler Ekonomi Enerji G7, Rusya'dan petrol alımını artıran ülkeleri hedef alacak - Enerji Haberleri

        G7, Rusya'dan petrol alımını artıran ülkeleri hedef alacak

        G7 maliye bakanları, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "baskıyı artırma" kararı aldıklarını belirten bildiride, "Rusya'ya yönelik yaptırımların atlatılmasını kolaylaştıranları hedef alacağız" ifadesine yer verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 08:33 Güncelleme: 02.10.2025 - 08:33
        G7, Rusya'dan petrol alımını artıran ülkeleri hedef alacak
        Kanada Maliye Bakanlığı, çevrim içi olarak yapılan G7 maliye bakanları toplantısı sonucunda yayımlanan ortak bildiriyi paylaştı.

        Bildiride, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşı sona erdirmesi ve Ukrayna'nın kendini savunma çabalarını desteklemek için Rusya üzerinde baskıyı artırmak üzere ortak adımlar atma konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.

        Rusya'nın sürdürdüğü gerilimi tırmandıran eylemlerin kabul edilemez olduğu ve barışın sağlanmasına yönelik çabalara zarar verdiği vurgulanan bildiride, bu zamana kadar uygulanan yaptırımların Rusya'nın gelirlerini azalttığı anımsatıldı.

        Bildiride, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşma kabiliyetini ciddi şekilde zayıflatmak için önemli ve koordineli bir önlem artışının zamanının geldiğine dikkati çekilerek, bu kapsamda çeşitli seçenekler geliştirildiği kaydedildi.

        Rusya'nın gelirlerinin önemli bir kaynağı olan petrol ihracatına yönelik baskının en üst düzeye çıkarılması konusunda mutabık kalındığı aktarılan bildiride, "Ukrayna'nın işgalinden bu yana Rus petrolü alımını artırmaya devam edenleri ve bu yaptırımların atlatılmasını kolaylaştıranları hedef alacağız" ifadesine yer verildi.

        TİCARİ ÖNLEMLERİN ÖNEMİ KONUSUNDA DA MUTABIK KALINDI

        Bildiride, Rusya'nın gelirlerinin kesilmesi çabaları kapsamında, gümrük vergileri ve ithalat/ihracat yasakları dahil olmak üzere ticari önlemlerin önemi konusunda da mutabık kalındığı belirtildi.

        Hidrokarbon ithalatı dahil olmak üzere, Rusya'dan ithalatı önemli ölçüde azaltmak ve aşamalı olarak ortadan kaldırmak amacıyla somut önlemler alınacağı kaydedilen bildiride, "Ayrıca, Rus petrolünden elde edilen rafine ürünler üzerinden Rusya'nın savaş çabalarını finanse eden ülkelere ve kuruluşlara yönelik ticaret önlemleri ve diğer kısıtlamaları ciddi şekilde değerlendiriyoruz" ifadesi kullanıldı.

        Bildiride, bu önlemlerin koordineli ekonomik ve mali tedbirler yoluyla Rusya üzerindeki baskıyı artıracağı vurgulandı.

        Önlemlerin etkili ve uyumlu olmasını sağlamak için uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışılacağının altı çizilen bildiride, bu ay Washington'da düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nda Rusya'nın savaş çabalarına destek veren ülkelere yönelik önlemler dahil olmak üzere bu alanlardaki çabaların daha da ileriye taşınmasının planlandığı kaydedildi.

