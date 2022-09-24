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G7 ülkeleri Ukrayna'daki "düzmece referandumları" kınadı

G7 ülkeleri, Ukrayna’nın işgal altındaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde ayrılıkçılar tarafından Rusya’ya bağlanmak için başlatılan referandumları şiddetle kınadı

G7 ülkeleri Ukrayna'daki
G7 ülkelerinden "düzmece referandumlara" kınama
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AA

Almanya, ABD, Britanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkeleri Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri ile Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için başlatılan referandumları şiddetle kınadı.

AA'nın haberine göre; yapılan ortak yazılı açıklamada, "Rusya'nın saldırısına maruz kalan Ukrayna'nın statüsünü değiştirmek için sahte bir bahane yaratmak üzere kullanılmaya çalışılan düzmece referandumları şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada referandumun Birleşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği, uluslar arasında hukukun üstünlüğü ilkesiyle taban tabana zıt düştüğü vurgulandı.

"Düzmece referandumların" hiçbir yasal etkisi ya da meşruiyeti olmadığı, Rusya'nın sınırları zorla değiştirme çabalarına sürekli olarak direnen Ukrayna halkının iradesinin meşru bir ifadesini hiçbir şekilde temsil etmediği kaydedildi.

"SÖZDE İLHAKI ASLA TANIMAYACAĞIZ"

G7 ülkelerinin, söz konusu bölgelerin Rusya'ya sözde ilhakını da asla tanımayacakları belirtildi.

Kısmi seferberlik ve sorumsuz nükleer açıklamalar da dahil olmak üzere, Rusya'nın kasıtlı olarak gerilimi tırmandırıcı adımlar atmasını esefle kınayan G7 ülkeleri, tüm diğer ülkelere Rusya'nın uluslararası hukuk ihlallerine sahte bir kılıf uydurma girişimi olan bu düzmece referandumları kesin bir dille reddedilmesi çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna topraklarının statüsünü değiştirmeye yönelik yasa dışı girişimlerine siyasi veya ekonomik destek sağlayan Rusya içindeki ve dışındaki kişi ve kuruluşlara daha fazla ekonomik maliyet yüklenilmesine hazır olunduğu vurgulandı.

Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak, kendini savunmak ve kendi geleceğini seçmek için ihtiyaç duyduğu desteği sağlama konusundaki kararlılığın sürdürüldüğüne işaret edilerek, "Ukrayna'ya mali, insani, askeri, diplomatik ve hukuki destek sağlamaya devam edeceğiz. 25 Ekim'de Berlin'de düzenlenecek olan Ukrayna'nın Toparlanması, Yeniden İnşası ve Modernizasyonu konulu konferans da dahil olmak üzere ülkenin yeniden inşa çabalarını ilerleteceğiz. Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında kararlılıkla duracağız." ifadelerine yer verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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