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Gabar'da 2 terörist öldürüldü

Şırnak Gabar Dağı'nda düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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