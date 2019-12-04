Gabar'da 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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