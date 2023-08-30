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        Haberler Dünya Gabon'da asker yönetime el koydu, başkentte silah sesleri duyuldu

        Gabon'da asker yönetime el koydu, başkentte silah sesleri duyuldu

        Orta Afrika ülkesi Gabon'dan bir grup asker, yönetime el koyduğunu açıkladı. Başkent Librevil'de silah sesleri duyuldu. 

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 30.08.2023 - 08:17 Güncelleme: 30.08.2023 - 08:17
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        Gabon'da asker yönetime el koydu
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        Orta Afrika ülkesi Gabon'dan bir grup asker, yönetime el koyduğunu açıkladı. Başkent Librevil'de silah sesleri duyuldu.

        Harita

        Ordu subayları ulusal televizyondan yaptıkları açıklama yönetime el koyduklarını duyurdu ve Başkan Ali Bongo'nun kazandığı ilan edilen seçim sonuçlarını iptal edeceklerini söylediler. Bongo'nun devrilmesiyle ailesinin 53 yıllık iktidarı sona erecek.

        12 asker televizyona çıkarak seçim sonuçlarını iptal ettiklerini ve "cumhuriyetin tüm kurumlarını" feshedeceklerini duyurdu.

        Askerlerden biri Gabon 24 televizyon kanalınsa yaptığı açıklamada, "Mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik." dedi.

        Bongo, babası Omar'ın 2009 yılında ölmesiyle iktidara geldi.

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        #Gabon
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