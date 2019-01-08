- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Gabon Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ulusal Radyo İstasyonu basılarak gerçekleştirilmeye çalışılan darbenin liderinin tutuklandığı, darbe girişimine yardım eden 2 subayın ise öldürüldüğü bildirildi. Hükümet sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada, darbeye katılan 4 askerin ülkenin güvenlik hizmetleri tarafından tutuklandığını, bir kişinin kaçmayı başardığını belirtmişti. Sözcü, daha sonra başkent Libreville'de önemli karayollarının ve devlet yayın organlarının kontrolünü geri aldıklarını bildirdi.
Gabon’da sabahın erken saatlerinde devlet radyosunu ele geçiren ordu, demokrasiyi yeniden kurmak için yönetime el koyduğunu açıklamıştı. Silahlı Kuvvetler bildirisini Ulusal Radyo'dan okuyan Gabon’un Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtseverlik Hareketi’nden Yüzbaşı Kelly Ondo Obiang, 'Ulusal İnşa Konseyi'nin kurulacağını belirterek, Fas’ta tedavi gören Devlet Başkanı Ali Bongo'dan duydukları memnuniyetsizliği dile getirmişti. Yüzbaşı Obiang, yerel saatle 04.00'te yayınlanan mesajında Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun yeni yıl arifesinde yaptığı konuşmanın cumhurbaşkanının makamının sorumluluklarını yerine getirmeye devam etme kabiliyetiyle ilgili şüpheleri güçlendirdiğini belirtmişti.
ALİ BONGO'NUN TEDAVİSİ FAS'TA SÜRÜYOR
Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Ekim ayında gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bongo, Kasım ayından beri tedavi görmek için gittiği Fas'ta bulunuyor. Yeni yıl arifesindeki konuşmasında Bongo, sağlık sorunlarını kabul etmiş ancak iyileşmekte olduğunu söylemişti. Bongo, konuşurken bazı sözleri karıştırmış, sağ kolunu hareket ettirememiş, bununla birlikte sağlıklı olduğuna dair bir görüntü vermişti.
Bongo ailesi, yarım yüzyıldır Gabon'u yönetiyor. Ali Bongo, 2009'da vefat eden babasının yerine cumhurbaşkanı oldu. Bongo, 2016 seçimlerinde tekrar başa geldi ancak seçimleri tekrar kazanması ile ilgili dolandırıcılık iddiaları ortaya atıldı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.