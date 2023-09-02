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        Haberler Dünya Gabon’da darbe sonrası sınırlar yeniden açıldı

        Gabon’da darbe sonrası sınırlar yeniden açıldı

        Gabon'da askeri yönetim kara, deniz ve hava sınırlarının yeniden açıldığını duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 19:54 Güncelleme: 02.09.2023 - 19:54
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        Gabon'da sınırlar yeniden açıldı
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        Gabon’da 30 Ağustos’ta gerçekleştirilen darbenin ardından askeri yönetim sınırların yeniden açıldığını duyurdu. Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI) Sözcüsü Ulrich Manfoumbi ulusal kanalda yaptığı açıklamada, ”Hukukun üstünlüğüne saygıyı korumak, komşularımızla ve dünyanın tüm devletleriyle iyi ilişkileri korumakla ilgilenmek ve uluslararası taahhütleri yerine getirmek istememiz nedeniyle kara, deniz ve hava sınırları darbeden 3 gün sonra açılıyor” dedi.

        GABON'DA DARBE

        Gabon’da 12 asker 30 Ağustos’ta yönetime el koymuş, Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba evinde alıkonulmuştu. Darbe destekçileri, başkent Libreville’de ordunun yönetimi ele geçirmesinin ardından sokaklara dökülerek darbeyi kutlamıştı. Gabon’da geçiş hükümetinin, Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema’nın başkan olarak yemin etmesinin ardından 4 Eylül’de göreve başladıktan sonra kurulacağı açıklanmıştı.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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