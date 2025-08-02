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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Gabriel Sara: 2 asist yaptım ama yeterli değil - Galatasaray Haberleri

        Gabriel Sara: 2 asist yaptım ama yeterli değil

        Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, Lazio'yla 2-2 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından, "2 asist yaptım ama yeterli değil" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 23:57 Güncelleme: 02.08.2025 - 23:57
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        "2 asist yaptım ama yeterli değil"
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        Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Lazio'yla 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın orta sahası Gabriel Sara, açıklamalarda bulundu.

        "2 ASİST YAPTIM AMA YETERLİ DEĞİL"

        Maçta 2 asist yapan Sara, "İyiyim. Bugün de 2 asist yaptım ama yeterli değil. Daha çok çalışmam gerekiyor. Daha iyisini yapmam gerekiyor. Bu, yeterli değil." dedi.

        Brezilyalı yıldız, "Ben her yerde oynarım. 10 numarada, 8 numarada hiç fark etmez. Hocam nerede görev verirse oynarım. Galatasaray kazansın bana yeter." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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