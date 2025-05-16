Gabriel Sara'dan şampiyonluk mesajı!

"ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Kayserispor maçı için de bir mesaj veren başarılı orta saha oyuncusu, "Pazar günü daha fazlası var. Bu kupayı kutlayacağız ama pazar günü kaçırmamamız gereken bir şansımız daha olduğunu unutmamalıyız. Galatasaray'da oynamak, taraftarlar için oynamaktır ve onlar için bir şampiyonluk daha kazanmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.