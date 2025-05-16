Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Gabriel Sara'dan şampiyonluk mesajı! - Galatasaray Haberleri

        Gabriel Sara'dan şampiyonluk mesajı!

        Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu sonrası ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 18:54 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Türkiye Kupası zaferinin ardından ülkesinde açıklamalarda bulundu.

        2

        "BU İLK ZAFERİMİZ"

        Gabriel Sara, Türkiye Kupası ile ilgili olarak, "Yoğun bir hafta geçirdik, çok çalıştık ve beklentilerimiz yüksekti. Bu ilk zaferimiz!" ifadelerini kullandı.

        3

        "SEZON ZORLU GEÇTİ, BUNU KUTLAMALIYIZ"

        Sözlerine devam eden Gabriel Sara, "Bu kupayı kutlamalıyız çünkü sezon zorlu geçti ve bu taraftarlar, bu kulüp için yaşıyor. Bunu hak ettiler." sözlerini sarf etti.

        4

        "ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

        Kayserispor maçı için de bir mesaj veren başarılı orta saha oyuncusu, "Pazar günü daha fazlası var. Bu kupayı kutlayacağız ama pazar günü kaçırmamamız gereken bir şansımız daha olduğunu unutmamalıyız. Galatasaray'da oynamak, taraftarlar için oynamaktır ve onlar için bir şampiyonluk daha kazanmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

        5

        Galatasaray'da bu sezon 44 maçta süre bulan Gabriel Sara, 2 gol attı ve 9 asist yaptı.

        6

        Sarı-kırmızılılarla 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro...

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        Korkunç iddia! Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düştü!
        Korkunç iddia! Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düştü!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Simge'nin gözyaşları
        Simge'nin gözyaşları
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj