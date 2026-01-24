Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Gabriel Sara: Manchester City, sezonun en önemli maçı olacak - Galatasaray Haberleri

        Gabriel Sara: Manchester City, sezonun en önemli maçı olacak

        Galatasaray'ın orta sahası Gabriel Sara, 3-1'lik Fatih Karagümrük galibiyetinin yaptığı açıklamada, "Bir sonraki Manchester City karşılaşması, sezonun en önemli maçı olacak" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 22:39 Güncelleme: 24.01.2026 - 22:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        "M.City, sezonun en önemli maçı olacak"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Galatasaray'da iki gol atan Gabriel Sara, galibiyeti değerlendirdi.

        "İKİNCİ YARI ÇOK DAHA FARKLI GEÇTİ"

        Karşılaşmanın ilk bölümünde istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Sara, "Açıkçası ilk yarıda biraz daha zorlandık. Rakibe topa sahip olma imkânı verdik. İkinci yarı ise bizim için çok daha farklı geçti" ifadelerini kullandı.

        "BİTİRİCİLİK KONUSUNDA ÇALIŞIYORUM"

        Attığı gollerle ilgili soruya da yanıt veren Brezilyalı futbolcu, kafa golüyle ilgili olarak, "Türkiye'ye gelmeden önceydi diye tahmin ediyorum. Çok mutluyum. Bitiriş konusunda çalışıyorum ve attığım gollerle ilgili kendimi iyi hissediyorum" dedi.

        "MANCHESTER CITY, SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI OLACAK"

        Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City maçıyla ilgili de konuşan Sara, karşılaşmanın önemini vurgulayarak, "Kesinlikle bu sezonun en önemli maçı olacak. İnanılmaz bir rakibe karşı oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 23 Ocak 2026 (Yılın İlk Faiz Kararı Açıklandı)

        Yılın ilk faiz kararı açıklandı. Özgür Özel'den en düşük emekli aylığına tepki. Minguzzi sanıklarının cezaları onandı. İspanya'da yine tren kazası. ABD temsilcileri Moskova'da. Şara, ABD'yi nasıl yanına aldı? İsrail'den iddialara yalanlama. 450 Bin çalışana yeni düzenleme. Hemşireden kuvözdeki bebeğ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de ateşkes sona erdi
        Suriye'de ateşkes sona erdi
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        İstasmar iddiasına açıklama
        İstasmar iddiasına açıklama
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!