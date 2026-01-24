Gabriel Sara: Manchester City, sezonun en önemli maçı olacak
Galatasaray'ın orta sahası Gabriel Sara, 3-1'lik Fatih Karagümrük galibiyetinin yaptığı açıklamada, "Bir sonraki Manchester City karşılaşması, sezonun en önemli maçı olacak" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Galatasaray'da iki gol atan Gabriel Sara, galibiyeti değerlendirdi.
"İKİNCİ YARI ÇOK DAHA FARKLI GEÇTİ"
Karşılaşmanın ilk bölümünde istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Sara, "Açıkçası ilk yarıda biraz daha zorlandık. Rakibe topa sahip olma imkânı verdik. İkinci yarı ise bizim için çok daha farklı geçti" ifadelerini kullandı.
"BİTİRİCİLİK KONUSUNDA ÇALIŞIYORUM"
Attığı gollerle ilgili soruya da yanıt veren Brezilyalı futbolcu, kafa golüyle ilgili olarak, "Türkiye'ye gelmeden önceydi diye tahmin ediyorum. Çok mutluyum. Bitiriş konusunda çalışıyorum ve attığım gollerle ilgili kendimi iyi hissediyorum" dedi.
"MANCHESTER CITY, SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI OLACAK"
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City maçıyla ilgili de konuşan Sara, karşılaşmanın önemini vurgulayarak, "Kesinlikle bu sezonun en önemli maçı olacak. İnanılmaz bir rakibe karşı oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız" şeklinde konuştu.