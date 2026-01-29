Gabriel Sara: Play-off'ta elimizden geleni yapacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Manchester City'e 2-0 yenilse de lig aşamasını 20. sırada bitirerek son 16 turu için play-off'a kalan Galatasaray'ın orta sahası Gabriel Sara, açıklamalarda bulundu.

"ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK" Gabriel Sara karşılaşması sonrası "Mutluyuz ilk 24'te olduğumuz için. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda kötü oynadık, ikinci yarıda daha iyiydik. İkinci yarıdan iyi şeyler çıkarabiliriz. Önümüzdeki maçlara bakmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.