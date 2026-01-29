Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Gabriel Sara: Play-off'ta elimizden geleni yapacağız - Futbol Haberleri

        Gabriel Sara: Play-off'ta elimizden geleni yapacağız

        Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 mağlup oldukları Manchester City maçı sonrası, "Play-off'ta elimizden geleni yapacağız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 02:01 Güncelleme: 29.01.2026 - 02:01
        "Play-off'ta elimizden geleni yapacağız"
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Manchester City'e 2-0 yenilse de lig aşamasını 20. sırada bitirerek son 16 turu için play-off'a kalan Galatasaray'ın orta sahası Gabriel Sara, açıklamalarda bulundu.

        "ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK"

        Gabriel Sara karşılaşması sonrası "Mutluyuz ilk 24'te olduğumuz için. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda kötü oynadık, ikinci yarıda daha iyiydik. İkinci yarıdan iyi şeyler çıkarabiliriz. Önümüzdeki maçlara bakmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

        "PLAY-OFF'TA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

        Atletico Madrid veya Juventus ile eşleşecek olmaları hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Sara "Şampiyonlar Ligi bu. Kim gelirse gelsin keyfini çıkarmaya ve elimizden geleni yapmaya çalışacağız." ifadelerini kulandı.

