Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gabriel Torje'ye bu zaman kadar olan hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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