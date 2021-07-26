Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Zilhicce ayının 18'nci gününde kutlanıyor. "Gadir Hum Bayramı nedir? Gadir Hum Bayramı ne zaman? " sorularının yanıtları merak ediliyor.
GADİR HUM BAYRAMI NE ZAMAN?
28 Temmuz, Çarşamba
29 Temmuz, Perşembe
GADİR HUM BAYRAMI NEDİR?
Gadir-i Hum Bayramı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak biliniyor. Ali el-Mûrtezâ’nın Muhammed peygamber tarafından “Velâyet” makâmına atandığına (halef ilan ettiğine) inanılan bu gün, Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü “Gadir Hum Bayramı” olarak kutlanıyor.
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