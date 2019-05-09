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Gaga Bulut kimdir, kaç yaşındadır? Ünlü fenomen Gaga Bulut'a yeni dava

Gaga Bulut kimdir, kaç yaşındadır? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Youtube kanalında erkek çocukları öpüştürüp karşılığında para veren Gaga Bulut lakaplı internet fenomeni, 17 yaşında 2 genç kızı da öpüştürdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. İşte Gaga Bulut'un hayatına dair detaylar...

Gaga Bulut

İzmir'de, parayla kandırdığı erkek çocuklarını öpüştürüp, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle 17 yıl hapis cezasına çarptırılan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, 17 yaşındaki 2 kız çocuğunu da öpüştürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, özellikle Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip, birbirleriyle öpüştürüp, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, duruma tepki gösterdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 15 Ekim 2018 tarihinde harekete geçti. 'Müstehcenlik' suçundan gözaltına alınan BulutAltuğ ile görüntüleri çeken F.B.B. gözaltına alındı. Altuğ tutuklanırken, görüntüleri çeken F.B.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuklu yargılanan Bulut Altuğ, 15 yaşından küçük 2 çocuğa yönelik 'cinsel istismara azmettirme' suçundan her mağdur için 8'er yıl, 'müstehcen görüntüleri yaymak' suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Altuğ'a ayrıca 1000 gün karşılığı 20 bin TL adli para cezası verildi. Tutuksuz sanık F.B.B. de 15 yaşından küçük 2 çocuğa yönelik 'cinsel istismara azmettirme' suçunda her mağdur için 4'er yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 'Müstehcen görüntüleri yaymak' suçundan beraat edilen F.B.B., kararın kesinleşmesi halinde tutuklanarak, cezaevine konulacak.

AYNI SUÇTAN İKİNCİ KEZ DAVA AÇILDI

Bulut Altuğ'un aynı tarihlerde Alsancak'ta 17 yaşındaki kız çocukları K.K. ile E.S.Y. para karşılığı birbirleriyle öpüşmeye ikna ettiği ortaya çıktı. Altuğ ile kızların görüntülerini çeken F.B.B. ve sosyal medya fenomeninin yaptığı yarışmada erkek çocuğunun kalçasını elleyerek, tacizde bulunduğu öne sürülen H.S.G. hakkında dava açıldı.

izmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Altuğ, diğer suçtan dolayı cezasını çektiği cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklar F.B.B., H.G.Y., mağdur K.K., taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli hazır bulundu.

'AMAÇ PARA ALMAKTI'

Duruşmada ifadesi alınan mağdur K.K., arkadaşıyla öpüşmesinde amaçlarının para almak olduğunu belirterek, "O gün Kordon'da yürüyorduk. Çekim yapıldığını gördük. Kız kıza dudaktan öpüşmemiz halinde 50 lira vereceğini söyledi. Bu konuda bizi zorlamadı. Dudak dudağa öpüştük. Amaç öpüşüyor gibi görünüp, para almaktı ama görüntülerin yayınlanmasını istemedik. Yayınlamaya devam edince kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

GAGA BULUT KİMDİR?

Sosyal medyada çektiği videolar ve yaptuığı açıklamalar ile ilgileri üzerine çeken internet fenomeni Gaga Bulut aslen Van'lı olup 21 yaşındadır. Gaga Bulut'un Youtube'da 184 bin abonesi bulunuyordu. 

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