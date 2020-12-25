Gerçek adı Bulut Altuğ olan Gaga Bulut isimli sosyal medya fenomeni, bugün aramalarda ilk sıralarda yer alıyor. Bir süredir cezaevinde olan Gaga Bulut'un tahliye olduğu iddia edildi...

GAGA BULUT NEDEN HAPİSTEYDİ?

21 yaşındaki Gaga Bulut lakaplı Bulut Altuğ, Youtube kanalında ili erkek çocuğunu öpüştürerek sosyal medyada infial yaratmış ve hakkında açılan suç duyuruların ardından 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bugün ise Twitter'da bir kullanıcı Gaga Bulut'un öldüğünü iddia etti.

GAGA BULUT ÖLDÜ MÜ?

Twitter'da Gaga Bulut lakaplı Bulut Aktuğ'un cezaevinden gün itibariyle tahliye edildiği iddia edildi.

GAGA BULUT KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

21 yaşındaki Gaga Bulut lakaplı gencin asıl ismi Bulut Altuğ'dur. Aslen Van'lıdır. Fenomen olmak uğruna ailesinden ayrılıp İzmir'e yerleştiğini de kendi YouTube kanalında anlatmıştı.

Gaga Bulut, İzmir Kordon Boyu 'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, duruma tepki gösterdi. Olayla ilgili İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Ekim 2018 tarihinde harekete geçti.



Mahkeme heyeti, sanık Bulut Altuğ’a, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik ‘cinsel istismara azmettirme’ suçundan her mağdur için 8’er yıl ve ‘müstehcen görüntüleri yaymak’ suçundan da 1 yıl olmak üzere 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığa ayrıca 1000 gün adli para cezası verilirken, bu paranın 20 bin TL’ye çevrilmesine karar verdi.