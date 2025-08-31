Gal Gadot, tepkiler nedeniyle Venedik Film Festivali'ne katılmaktan vazgeçti

Dünyaca ünlü İsrailli oyuncu Gal Gadot, katılıp katılmaması konusundaki siyasi tartışmanın ardından Venedik Film Festivali'ne katılmamaya karar verdi. 40 yaşındaki oyuncu, bu yıl Venedik'te prömiyeri yapılacak olan 'In The Hand of Dante' adlı filmin başrol oyuncusu olmasına rağmen, galada boy göstermeyecek.

Gal Gadot ve filmdeki rol arkadaşı Gerard Butler, İsrail devletinin Gazze saldırıları sırasında ona verdikleri destek nedeniyle tepkilerin odağında. Filistin destekçisi aktivist gruplar, Gadot ile Butler'ı İsrail'e destek vermekle suçladı ve bu durum, Gal Gadot ile Gerard Butler'a yönelik boykot çağrılarına yol açtı.

Artists4Palestine adlı grup, “soykırımı açıkça ve aktif şekilde destekleyen” hiçbir sanatçının davet edilmemesi gerektiğini savundu. Bu çağrıların ardından Venedik Film Festivali Başkanı Alberto Barbera, Gal Gadot’un festivale katılmayacağını açıkladı.

Venedik Film Festivali, dün İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden askeri saldırısı nedeniyle şimdiye kadar bir büyük film etkinliğinde görülen en büyük protestoya sahne oldu.