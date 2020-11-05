Galaksinin Koruyucuları 2 oyuncuları ve konusu kimdir? Soruları izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İşte, detaylar...
GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 OYUNCULARI KİMLER?
Chris Pratt
Zoe Saldana
Dave Bautista
Vin Diesel
Bradley Cooper
Michael Rooker
Karen Gillan
Sean Gunn
Glenn Close
Pom Klementieff
Elizabeth Debicki
Chris Sullivan
Kurt Russell
GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 KONUSU NEDİR?
“Galaksinin Koruyucuları 2” filminde ekip uzayın uzak noktalarına yolculuklar ederken bir yandan da galaksiyi korumak adına farklı maceralara atılıyor. Koruyucular, artık aileleri haline gelen ekipte birbirlerini düşmanlara karşı korumak için savaşırken, Starlord olan Peter Quill’in gizemli geçmişinin sırları da çözülmeye başlıyor. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor.
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