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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray: 110 - Büyükçekmece Basketbol: 112 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray: 110 - Büyükçekmece Basketbol: 112 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Galatasaray, Büyükçekmece Basketbol'u konuk etti. Konuk ekip, mücadeleden 112-110'luk skorla galip ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 18:10 Güncelleme: 30.03.2025 - 18:10
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        G.Saray evinde mağlup!
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        Büyükçekmece Basketbol, bu sonuçla 10’uncu galibiyetini elde ederken, Galatasaray 11’inci kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayıyla Büyükçekmece Basketbol’dan Yannick Franke oldu.

        SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

        HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

        GALATASARAY: James Palmer 19, Sadık Emir Kabaca 13, Wallace 12, Izundu 9, Göksenin Köksal 3, Cummings 13, Buğrahan Tuncer 21, Samet Geyik 6, Gray 7, Young 4, Blumbergs 3

        BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Bruinsma 16, Starks 25, Sajus 11, Franke 26, Ata Kahraman 6, Love-Roberts 15, Emircan Koşut 4, Zagorac 9

        1’İNCİ PERİYOT: 30-27

        DEVRE: 68-61

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 85-91

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