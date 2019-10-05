Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray son dönemde kötü bir performans çizdi. Sarı-kırmızılılar oynadığı son 4 resmi maçından galibiyet çıkaramadı.

Son galibiyetini Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Kasımpaşa karşısında elde eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı. Devler Ligi'nin dönüşünde Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, Seri ile 1-0 öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği golle 2 puan bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçı öncesindeki dev derbide Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, zorlu 90 dakikada gol atmayı başaramadı ve ezeli rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar son olarak Devler Ligi'nde PSG'ye 1-0'lık skorla mağlup oldu.

GOL ATMAKTA ZORLANIYOR!

Galatasaray maçları kazanmakta zorlandığı gibi rakiplerinin kalesini havalandırmada da sorun yaşıyor. Sarı-kırmızılılar söz konusu bu dört maçta sadece 1 gol atabildi.