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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray: 53 - Anadolu Efes: 87 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray: 53 - Anadolu Efes: 87 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta erteleme maçında Galatasaray sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı lacivert-beyazlılar 53-87 kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 22:07 Güncelleme: 20.05.2025 - 22:07
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        Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29’uncu hafta erteleme maçında evinde Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 21-19 önde tamamlayan Anadolu Efes, soyunma odasına 45-32 önde girdi. Etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, üçüncü çeyreği de 69-42’lik skorla geçti. Son çeyrekte farkı açan Anadolu Efes, parkeden 87-53 galip ayrıldı.

        Bu sonucun ardından Galatasaray normal sezonu 7’nci sırada tamamladı ve adını play-in etabına yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, ligi 8’inci sırada bitiren Büyükçekmece ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ise 28’inci hafta erteleme maçında karşılaşacağı Beşiktaş Fibabank mücadelesinin ardından normal sezonu tamamlayacak.

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        SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

        HAKEMLER: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı

        GALATASARAY: Palmer Jr 12, Cummings 5, Izundu 6, Buğrahan Tuncer 7, Blumbergs 2, Wallace 10, Young 5, Sadık Emir Kabaca 2, Yaman Alişan 4, Delgado, Samet Geyik

        ANADOLU EFES: Bryant 17, Thompson 2, Nwora 17, Smits 7, Willis 4, Larkin 10, Doğuş Özdemiroğlu 21, Dozier 4, Burak Yıldızlı 5, Erkan Yılmaz, Rıdvan Öncel

        1’İNCİ PERİYOT: 19-21

        DEVRE: 32-45

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 42-69

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