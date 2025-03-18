Galatasaray: 89 - Rytas Vilnius: 81 | MAÇ SONUCU
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci hafta maçında Litvanya'nın Rytas Vilnius takımını sahasında 89-81 mağlup etti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci hafta maçında Galatasaray, konuk ettiği Litvanya ekibi Rytas Vilnius'u 89-81 mağlup etti.
Bu sonuçla grupta üçüncü galibiyetini elde eden sarı-kırmızılı takım, ikinci sıraya yükseldi.
Galatasaray gruptaki son müsabakasında Manisa Basket Divissa'yı konuk edecek.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Julio Anaya (Panama), Lorenzo Baldini (İtalya), Martin Vulic (Hırvatistan)
Galatasaray: Young 5, Wallace 15, Palmer 18, Buğrahan Tuncer 5, Delgado 6, Cummings 22, Blumbergs 3, Izundu 11, Göksenin Köksal 4, Samet Geyik
Rytas Vilnius: Flagg 7, Radzevicius 11, Cole 25, Enoch 2, Paliukenas 3, Normantas 12, Jackson-Cartwright 8, Gudaitis 2, Masiulis 1, Sargiunas 10
1. Periyot: 24-23
Devre: 38-36
3. Periyot: 59-59
4. Periyot: 89-81