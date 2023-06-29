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Galatasaray'a Leandro Paredes transferinde dişli rakip!

Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı hedefi Leandro Paredes'e Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kulüp daha talip oldu.

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  • Galatasaray'a Leandro Paredes transferinde dişli rakip!

    Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Galatasaray'da öncelik Mauro Icardi ve Leandro Paredes'e verildi.
  • Galatasaray'a Leandro Paredes transferinde dişli rakip!

    Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli iki yıldızın transferi için PSG ile görüşmelerine devam ederken, İtalyan basınından sürpriz bir iddia geldi. 
  • Galatasaray'a Leandro Paredes transferinde dişli rakip!

    İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Serie A ekibi Lazio, Paredes transferi için PSG ile masaya oturdu.
  • Galatasaray'a Leandro Paredes transferinde dişli rakip!

    Bilindiği üzere orta saha takviyesi için Galatasaray'dan Lucas Torreira ve Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'e de ilgisi olan Lazio'nun bu kez de Paredes'e talip olması transferde işleri karıştırdı. 
  • Galatasaray'a Leandro Paredes transferinde dişli rakip!

    G.SARAY İLE PSG ANLAŞTI İDDİASI!

    Öte yandan yine İtalyan basınından SportMediaset ise Galatasaray'ın Leandro Paredes konusunda mutlu sona çok yakın olduğunu iddia etti.
  • Galatasaray'a Leandro Paredes transferinde dişli rakip!

    Habere göre sarı-kırmızılılar, PSG'ye Arjantinli orta saha için 6 milyon euro teklif etti.

     
  • Galatasaray'a Leandro Paredes transferinde dişli rakip!

    28 yaşındaki futbolcuya ise senelik 2,5 milyon eurodan 2027 yılına kadar sözleşme teklif edildiği belirtildi.
  • Galatasaray'a Leandro Paredes transferinde dişli rakip!

    Geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Paredes, Serie A'da çıktığı 25 maçta 1 gol atarken, Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

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