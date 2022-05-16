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Galatasaray - Adana Demirspor maçına doğru

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında bu akşam sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Tazminat pazarlığı devam eden Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında hoca olarak Nef Stadyumu'na son kez çıkacak. Torrent dışında sözleşmeleri bitecek olan oyuncular taraftara veda edecek!

  • 01
    Galatasaray - Adana Demirspor maçına doğru! VEDA GÜNÜ

    Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında bu akşam sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
  • 02
    Galatasaray - Adana Demirspor maçına doğru! VEDA GÜNÜ

    Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 36 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, 37. haftaya 48 puanla 13. sırada girdi. Adana Demirspor ise 36 müsabakada topladığı 52 puanla 9. sırada bulunuyor.
  • 03
    Galatasaray - Adana Demirspor maçına doğru! VEDA GÜNÜ

    SON 2 MAÇINDA 1 PUAN

    Galatasaray, Süper Lig'de son 2 maçında sadece 1 puan alabildi. Ligde kötü bir sezon geçiren ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, 35. haftada sahasında 3-2 kaybettiği Demir Grup Sivasspor maçının ardından 36. haftada da deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.
  • 04
    Galatasaray - Adana Demirspor maçına doğru! VEDA GÜNÜ

    2 EKSİK

    Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan futbolculardan Alpaslan Öztürk ve Omar Elabdellaoui, Adana Demirspor'a karşı sahaya çıkamayacak.
  • 05
    Galatasaray - Adana Demirspor maçına doğru! VEDA GÜNÜ

    VEDA MAÇI

    Nef Stadı'nda bu sezonun son iç saha maçına çıkacak olan Galatasaray'da Adana Demirspor karşılaşması bir anlamda taraftarlara veda olacak. 
  • 06
    Galatasaray - Adana Demirspor maçına doğru! VEDA GÜNÜ

    Tazminat görüşmeleri devam eden teknik direktör Torrent ile sezon sonunda sözleşmeleri sona eren isimler taraftarların önüne son kez çıkacak. 
  • 07
    Galatasaray - Adana Demirspor maçına doğru! VEDA GÜNÜ

    Feghouli, Babel ve Arda Turan açısından Demirspor karşılaşması bu nedenle özel bir anlam taşıyor. Bu isimler teknik direktör Torrent'in şans vermesi durumunda NEF Stadı'nda sarı-kırmızılı formayı belki son kez giyecek. Öte yandan Pulgar, Pena ve Halil de taraftarlara veda edecek.
  • 08
    Galatasaray - Adana Demirspor maçına doğru! VEDA GÜNÜ

    MUHTEMEL 11

    Muslera
  • 09
    Galatasaray - Adana Demirspor maçına doğru! VEDA GÜNÜ

    Boey
  • 10
    Galatasaray - Adana Demirspor maçına doğru! VEDA GÜNÜ

    Nelsson
  • 11
    Galatasaray - Adana Demirspor maçına doğru! VEDA GÜNÜ

    Marcao
  • 12
    Galatasaray - Adana Demirspor maçına doğru! VEDA GÜNÜ

    Van Aanholt
  • 13
    Galatasaray - Adana Demirspor maçına doğru! VEDA GÜNÜ

    Pulgar
  • 14
    Galatasaray - Adana Demirspor maçına doğru! VEDA GÜNÜ

    Taylan
  • 15
    Galatasaray - Adana Demirspor maçına doğru! VEDA GÜNÜ

    Berkan
  • 16
    Galatasaray - Adana Demirspor maçına doğru! VEDA GÜNÜ

    Babel
  • 17
    Galatasaray - Adana Demirspor maçına doğru! VEDA GÜNÜ

    Kerem
  • 18
    Galatasaray - Adana Demirspor maçına doğru! VEDA GÜNÜ

    Gomis

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