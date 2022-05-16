Feghouli, Babel ve Arda Turan açısından Demirspor karşılaşması bu nedenle özel bir anlam taşıyor. Bu isimler teknik direktör Torrent'in şans vermesi durumunda NEF Stadı'nda sarı-kırmızılı formayı belki son kez giyecek. Öte yandan Pulgar, Pena ve Halil de taraftarlara veda edecek.