Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın deplasmanda Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK ile karşılaşacak. Galatasaray - AEK maçı öncesi sporseverler, Galatasaray - AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına cevap arıyor. İşte Galatasaray - AEK maçı ile ilgili detaylar...

GALATASARAY - AEK MAÇI NE ZAMAN?

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda bu akşam yani 31 Temmuz salı günü oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. AEK - Galatasaray maçı Spor Smart'dan canlı yayınlanacak. AEK, geride kalan sezon Yunanistan Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlamıştı.

CLUB AFRICIAN'I 1-0 YENMİŞTİ

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı maçlarda İsviçre'nin Wil 1900 takımını 1-0 yenerken, Hollanda temsilcisi PSV'ye 3-1, İspanya ekibi Valencia'ya ise 2-1 mağlup oldu. TFF 2. Lig takımı Sakaryaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, deplasmanda Tunus temsilcisi Club Africain'i 1-0 yendi.

SON HAZIRLIK MAÇI AEK'LE

Sarı-kırmızılı ekip, AEK müsabakasıyla sezon öncesi hazırlık maçlarını tamamlayacak.

Galatasaray, yeni sezonda ilk resmi maçını 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor ile yapacak. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında ise 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

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