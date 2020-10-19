Süper Lig'e iyi başlasa da milli ara öncesinde düşüşe geçen Galatasaray, 5. hafta mücadelesinde 10 puanı bulunan Alanyaspor'u konuk ediyor.

GALATASARAY - ALANYASPOR

SAAT: 20.00

HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

STAT: Türk Telekom

YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY: Fatih, Saracchi, Marcao, Luyindama, Linnes, Etebo, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Falcao

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Babacar, Bakasetas, Davidson, Bareiro

TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak giren ancak sonrasındaki 2 karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, haftaya 7 puanla 4. sırada girdi. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor ise maç fazlası bulunan Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

LUYINDAMA SINIRDA

Galatasaray savunmasının önemli ismi Christian Luyindama sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin ilk 4 haftasında 3 kez sarı kartla cezalandırılan Demokratik Kongolu stoper, Alanyaspor müsabakasında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY SON 3 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

Galatasaray, çıktığı son 3 resmi maçta galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elendi. Galatasaray, ardından ligin 4. hafta müsabakasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

9. RANDEVU!

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor İstanbul'daki bu karşılaşmayla Süper Lig'de 9. kez birbirlerine rakip oluyor. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette Galatasaray ilk 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı. Alanya temsilcisi, son karşılaşmalarında geçen sezon konuk ettiği rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

Geride kalan 8 maçta sarı-kırmızılı takımın 22 golüne, Alanya ekibi 10 golle yanıt verebildi.

BEŞ GOLÜN ÜÇÜ FALCAO'DAN

Galatasaray, ligde geride kalan 4 haftada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda gollerin 3’ü Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao’dan geldi. Diğer golleri ise milli futbolcu Emre Kılınç ile Faslı oyuncu Younes Belhanda kaydetti. Ligin ilki iki maçında 5 gol atan Aslan, son iki karşılaşmada ise gol sevinci yaşayamadı.