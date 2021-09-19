Süper Lig'in 5. haftasında Pazar günü oynanacak maçlar araştırılıyor. 19 Eylül Pazar günü yani bugün gerçekleşecek Galatasaray - Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig puan durumu listesinde 8 puanla 7. sırayı tutan Galatasaray ile 6 puanla 11. sırayı tutan Alanyaspor karşılaşması ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Aytemiz Alanyaspor'un Sarı Kırmızıların evine konuk olacağı Galatasaray - Alanyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Lig'in heyecan dolu mücadelesi beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, bugünkü müsabakada sahadaki yerini alamayacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Kerem, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Diagne