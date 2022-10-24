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Galatasaray - Alanyaspor maçında Ali Palabıyık'ın hakem kararları doğru mu?

Galatasaray ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2-2 berabere kalırken maça Ali Palabıyık ve yardımcılarının kararları damga vurdu! Galatasaray'ın iki golünde ofsayt bayrağı kalkarken Alanyaspor ve sarı-kırmızılılar birer pozisyonda penaltı bekledi. Maçı 9 kişi tamamlayan Galatasaray'da kırmızı kartlara da tepki vardı. beIN Trio programımda eski hakemler, Ali Palabıyık'ın kararlarını masaya yatırırken Fırat Aydınus ve Erman Toroğlu da yorumlarda bulundu

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  • Galatasaray - Alanyaspor maçında Ali Palabıyık'ın hakem kararları doğru mu?

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Ali Palabıyık'ın gündeme oturan hakem kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi.

     
  • Galatasaray - Alanyaspor maçında Ali Palabıyık'ın hakem kararları doğru mu?

    OFSAYT DOĞRU MU?

    SORU: "Mertens'in 3. dakikada ofsayt nedeniyle iptal edilen golünde karar doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Top çizgideki Icardi'ye çarpıyor. Ofsayt doğru.

    Lale Orta: Ofsayt.

    Deniz Çoban: Ofsayt doğru.

     
  • Galatasaray - Alanyaspor maçında Ali Palabıyık'ın hakem kararları doğru mu?

    GALATASARAY'IN GOLÜ

    SORU: "Galatasaray'ın ilk golünde ofsayt var mı?"

    Bülent Yıldırım: Pozisyon temiz.

    Lale Orta: Ofsayt yok.

    Deniz Çoban: Ofsayt yok.
  • Galatasaray - Alanyaspor maçında Ali Palabıyık'ın hakem kararları doğru mu?

    ICARDI'NİN SAYILMAYAN GOLÜ

    SORU: "Icardi'nin sayılmayan golünde ofsayt var mı?"

    Bülent Yıldırım: Sorun yok, ofsayt.

    Lale Orta: Doğru karar, ofsayt.

    Deniz Çoban: Yardımcıyı tebrik ederim. Ofsayt.
  • Galatasaray - Alanyaspor maçında Ali Palabıyık'ın hakem kararları doğru mu?

    GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

    SORU: "Galatasaray 28. dakikada önce el, sonra temas nedeniyle penaltı bekledi, penaltı var mı?"

    Bülent Yıldırım: İlk pozisyonda el teması yok. Sonrasında Yusuf Demir'in elle Rachica'ya teması var ama böyle penaltı olmaz.

    Lale Orta: Ele temas yok, sonrasında Rachica'ya minik bir temas var. Penaltı için ağır.

    Deniz Çoban: Sizlerle aynı fikirdeyim.
  • Galatasaray - Alanyaspor maçında Ali Palabıyık'ın hakem kararları doğru mu?

    SACHA BOEY'İN KIRMIZI KARTI

    SORU: "Sacha Boey'in kırmızı kartı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Hakem topun nerede olduğunu süzemedi, yanılıp kırmızı verdi. Sacha Boey belli belirsiz iki hamle yaptı ve Candeias'ı bozdu. Muslera'nın da yetişe şansı var. VAR müdahil olmalı mı, olmamalı mı? Hakem yanılabilir, net ifade ediyorum. Burada VA devreye girmeli ve durumu kurtarmalıydı.

    Lale Orta: Bariz gol şansı yok, kırmızı kart yanlış.

    Deniz Çoban: Muslera topu kontrol edebilir, kırmızı yanlış.

     
  • Galatasaray - Alanyaspor maçında Ali Palabıyık'ın hakem kararları doğru mu?

    Fırat Aydınus: Sacha Boey'e gösterilen kırmızı kart yanlış. Bariz gol şansı yok. Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyonda ise Nelsson'un, Yusuf'a yaptığı hareket penaltı.

    Erman Toroğlu: "Sacha Boey'un pozisyonu %100 sarı kart. Kırmızı kart yanlış. VAR, maçın hakemi Ali Palabıyık'ı çağırmalıydı.
  • Galatasaray - Alanyaspor maçında Ali Palabıyık'ın hakem kararları doğru mu?

    ALANYASPOR'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

    ORU: "Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyonda bir şey var mı?"

    Bülent Yıldırım: Penaltı ve sarı kart.

    Lale Orta: Penaltı, ayağa basma var. Kanıt var, VAR hakemi karışmalıydı. Deniz Çoban: Bence de penaltı ve sarı.
  • Galatasaray - Alanyaspor maçında Ali Palabıyık'ın hakem kararları doğru mu?

    Erman Toroğlu: Hakem göremeyebilir ama VAR görüyor. Kör müsün VAR? Ayağına basıyor, çok net penaltı.

    Fırat Aydınus: Penaltı.

     
  • Galatasaray - Alanyaspor maçında Ali Palabıyık'ın hakem kararları doğru mu?

    İLK YARININ BİTİŞ ANI

    SORU: "Ali Palabıyık'ın ilk yarı bitirme anı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Kırmızı kartı eleştirmem ama hakemlere hep 'Atak bittikten sonra maçı bitirin' derler ama çevre kontrolü yapalım. Umut vadeden atak var. Okan Buruk'un da tepkisi fazlaydı. Dördüncü hakem o an görememiş.

     
  • Galatasaray - Alanyaspor maçında Ali Palabıyık'ın hakem kararları doğru mu?

    Lale Orta: Galatasaray umut vaaeden bir atak yakalamış ve 4 dakikalık uzatmada, 2 dakika 11 saniye oynatılmamış. Orada bitirmesini gerektiren bir durum yok. Kesinlikle böyle maç bitirilmez.
  • Galatasaray - Alanyaspor maçında Ali Palabıyık'ın hakem kararları doğru mu?

    KAZIMCAN'IN POZİSYONU

    SORU: "Kazımcan penaltı bekledi, penaltı var mı?"

    Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.

    Lale Orta: Penaltı yok.

    Deniz Çoban: Bence de penaltı yok.
  • Galatasaray - Alanyaspor maçında Ali Palabıyık'ın hakem kararları doğru mu?

    ABDÜLKERİM'İN KIRMIZISI

    SORU: "Abdülkerim Bardakçı'nın kırmızı kartı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Yoruma açık pozisyon, VAR taca çıkar. Kararı vermesi gereken orta hakem. Bence müdahale kırmızı için yeterli. Lale Orta: Rakibin ayağı dönüyor, kırmızı. Deniz Çoban: Pozisyonun kırmızıya daha yakın olduğunu düşünüyorum. 
  • Galatasaray - Alanyaspor maçında Ali Palabıyık'ın hakem kararları doğru mu?

    Erman Toroğlu: Kırmızı kart.

    Fırat Aydınus: Yoruma açık pozisyon, sarı da olabilirdi.

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