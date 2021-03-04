SERDAR ALİ ÇELİKLER: DAHA İYİ OYUNA İHTİYAÇ VARDI

• Başakşehir maçında Donk, Kevin De Bruyne'nin atabileceği türden şahane bir pas attı ve Onyekuru skoru buldu. Sonra Donk bir de kendisi attı.

• F.Bahçe maçı, mükemmel Taylan ve iyi oynayan Emre Kılıç'a eşlik eden Mohamed'in güzel vuruşu ile gelen 3 puan.

#habericionecikanlar#170#left#

• Alanya'da Kılıç güzel bir gol attı, 3 puanın 0.5'i onundu. 2.5'u Marcao-Lyuindama ve Muslera'nın.

• Kasımpaşa maçında Erkan Özdamar gözünün önündeki penaltıyı çalsa en az 2 puan kayıptı.

• Erzurumspor maçında Mohamed'in müthiş 2 golü, bütün 2. devre Erzurum futbolu..