Ancak oyun 2-0‘a gelirken maç on bire on bir oynanıyordu. Maçın sonucunu getirip tamamen hakeme bağlarsak Ankaragücü takımına saygısızlık etmiş oluruz. Ankaragücü çok hızlı, çok istekli, çok hareketli ve Galatasaray’a her yerde basan oyun anlayışıyla haklı bir galibiyet aldı. Galatasaray’ı oynatmadı. Galatasaray hakemi eleştirirken, kendi özeleştirisini de yapmak zorunda... Son haftalarda kötü oynuyorlar, Muslera‘nın sırtında gidiyorlar. Yavaşlar, hızlı hücum edemiyorlar, kenarlardan top taşıyamıyorlar, kalitelerini sahaya yeteri kadar yansıtamıyorlar. Galatasaray, futboluyla Ankara‘da yoktu. Sanki formasıyla da yoktu. Nedir o kırmızı-siyah forma... Nerede G.Saray’ın anlı, şanlı, ihtişamlı sarı-kırmızı forması... Galatasaray futboluyla, formasıyla sahalara dönmeli... (Milliyet)