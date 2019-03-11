Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor!

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Haftayı tedaviyle geçiren Japon sol bek için seferber olan sağlık heyeti, teknik direktör Fatih Terim’in isteği doğrultusunda tecrübeli oyuncu için özel bir program hazırladı. Ancak ağrıları geçmeyen Nagatomo’nun Antalya karşılaşmasında forma giyemeyeceği kaydedildi. Deneyimli oyuncunun yerine Antalya önünde Emre Taşdemir ilk 11 başlayacak.