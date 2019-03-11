Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Süper Lig'de 24 maçta 13 galibiyet 7 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 4 kez de mağlup oldu. 46 puanı bulunan Galatasaray, 1 maç eksiğiyle lider Medipol Başakşehir'in 11 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
TERİM'DEN 2 FORVET HAMLESİ
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Erzurum maçının ardından takımının oyunundan memnun olmadığını ifade eden teknik direktör Fatih Terim, Antalya karşılaşmasına çift forvetle çıkmaya hazırlanıyor.
Hücum anlamında etkisiz kalan takımının gol yollarında daha etkili olmasını isteyen deneyimli teknik direktör, Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou’yu ilk kez ilk 11’de sahaya sürmeyi düşünüyor.
Henry Onyekuru’nun son haftalardaki etkisiz oyunundan memnun kalmayan deneyimli teknik adamın, henüz kesin kararını vermese de Mitroglou’yu görevlendirebileceği ifade edildi.
Terim’in aklındaki diğer seçenek ise Yunan golcünün yerine Emre Akbaba’yı oynatarak orta sahayı güçlendirmek…
NAGATOMO YETİŞMEDİ
TT Stadı’nda bugün 20.00’de Antalya’yı ağırlayacak olan Galatasaray’da tek eksik bulunuyor. 2 hafta önce oynanan Akhisar maçının ardından arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve geçen hafta Erzurum’a da götürülmeyen Yuto Nagatomo, henüz iyileşemedi.
Haftayı tedaviyle geçiren Japon sol bek için seferber olan sağlık heyeti, teknik direktör Fatih Terim’in isteği doğrultusunda tecrübeli oyuncu için özel bir program hazırladı. Ancak ağrıları geçmeyen Nagatomo’nun Antalya karşılaşmasında forma giyemeyeceği kaydedildi. Deneyimli oyuncunun yerine Antalya önünde Emre Taşdemir ilk 11 başlayacak.
Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:
Muslera
Linnes
Luyindama
Marcao
Emre Taşdemir
Fernando
Badou Ndiaye
Younes Belhanda
Sofiane Feghouli
Kostas Mitroglou (Emre Akbaba)
Mbaye Diagne
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.