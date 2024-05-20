Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum'dan Ali Koç'a suç duyurusu

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yapılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpte 25 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olan Süheyl Batum, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maçın ardından Ali Koç'un RAMS Park'a gelmesiyle yaşananlarla ilgili adli süreci başlattı.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Aday yönetim kurulu üyeleri ile İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada bulunan Süheyl Batum "Dün akşam oynanan Galatasaray- Fenerbahçe müsabakasına ilişkin olarak Ali Koç ve ilgililer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Ali Koç ve bu menfur saldırıyı gerçekleştirenler hakkında hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Galatasaray kolay dokunulabilir bir kulüp değildir. Galatasaray asla sahipsiz değildir." ifadelerini kullandı.