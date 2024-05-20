Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum'dan Ali Koç'a suç duyurusu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum'dan Ali Koç'a suç duyurusu

        Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, derbi sonrası yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 18:38 Güncelleme: 20.05.2024 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süheyl Batum'dan Ali Koç'a suç duyurusu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yapılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Sarı-kırmızılı kulüpte 25 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olan Süheyl Batum, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maçın ardından Ali Koç'un RAMS Park'a gelmesiyle yaşananlarla ilgili adli süreci başlattı.

        "SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

        Aday yönetim kurulu üyeleri ile İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada bulunan Süheyl Batum "Dün akşam oynanan Galatasaray- Fenerbahçe müsabakasına ilişkin olarak Ali Koç ve ilgililer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Ali Koç ve bu menfur saldırıyı gerçekleştirenler hakkında hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Galatasaray kolay dokunulabilir bir kulüp değildir. Galatasaray asla sahipsiz değildir." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Genç kız boynunda iple ölü bulunmuştu
        Genç kız boynunda iple ölü bulunmuştu
        Silivri'de tefecilik operasyonu
        Silivri'de tefecilik operasyonu
        "Tebrik etmek lâzım"
        "Tebrik etmek lâzım"
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        "Partiyi mahvettiler!"
        "Partiyi mahvettiler!"
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu