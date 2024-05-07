Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ORTAK ÇALIŞMA MESAJI

İmamoğlu, paylaşımında "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek ve yönetim ekibine ziyaretleri için teşekkürler. Bu dönem de iş birliğine ve ortak çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek ve yönetim ekibine ziyaretleri için teşekkürler. Bu dönem de iş birliğine ve ortak çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/Xwqro59Swu — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 7, 2024

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yerel seçim öncesinde sarı kırmızılı kulübü ziyaret eden AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a yönelik sözleriyle camiasından tepki toplamıştı.

Murat Kurum için "İstanbul için bir şans" diyen Özbek, gelen tepkiler üzerine "Sayın Kurum'un kulübümüzü ziyaretinde kullandığım ifadeler, 8 senelik süre zarfında Sayın Bakan ile yaptığımız çalışmalardan oluşan görüşlerimin bir paylaşımıdır" açıklamasını yapmıştı.