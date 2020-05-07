Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz beyin ameliyatı oldu Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nasıl

DHA

Sağlık problemleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün sabah saatlerinde ameliyat oldu. 10 saat süren operasyonun başarılı geçtiği ve Başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Galatasaray Kulübü, salı günü yaptığı açıklamada, Başkan Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon geçireceğini duyurmuştu. Bu sabah saat 09.00'da da ameliyata alınan Başkan Mustafa Cengiz'in, 10 saat süren operasyon sonrası durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Bu arada Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da hastanede hazır bulundu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, Başkan Cengiz'in sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup gelişmelerle ilgili gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.