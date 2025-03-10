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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja'ya konuk olacak - Basketbol Haberleri

        Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja'ya konuk olacak

        Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü haftasında yarın İspanya'da Unicaja ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:08
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        Galatasaray, Unicaja'ya konuk olacak!
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        Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü haftasında yarın İspanya'nın Unicaja takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

        İspanya'nın Malaga kentinde bulunan Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

        Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda D Grubu'nu 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, play-in oynama hakkı kazandı. Üç maç üzerinden oynanan bu turda Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini 2-1'le geçen Galatasaray, adını son 16'ya yazdırdı.

        Galatasaray'ın Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda ise 2 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

        Unicaja ise normal sezonda B Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. J Grubu'ndaki ilk 2 maçını kazanan İspanyol ekibi, son maçta ise konuk olduğu Galatasaray'a 86-84 mağlup oldu.

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