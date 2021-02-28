En fazla şaşırdığım, Galatasaray‘ın ikinci yarıda sadece üç dakika içinde Erzurumspor’a üç net gol pozisyonu vermesi oldu. Kaçırılması, atılmasından çok daha zor üç pozisyon... Hatta sonraki dakikalarda çok net iki pozisyon daha... Bunları kaçıran Erzurumspor, Süper Lig’deki “kısıtlı kalitenin” çok çarpıcı bir örneği oldu.